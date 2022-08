A Catedral de Notre-Dame de Paris vai ressuscitando das cinzas

A 15 de Abril de 2019, o mundo assistiu à destruição de parte da Catedral de Notre Dame, em Paris, um símbolo da arquitectura gótica com mais de 850 anos de história. Três anos depois, a ministra da Cultura francesa, Abdul Malak, garante que o monumento estará pronto para a reabertura em 2024 — uma meta já traçada pela antiga ministra, Roselyne Bachelot, e Emmanuel Macron, na própria noite do incêndio.

“Estamos todos muito confiantes de que 2024 será o ano da conclusão de uma grande parte desta empreitada, e em qualquer caso o da abertura da catedral ao culto e aos visitantes”, disse Abdul Malak.

Durante a sua primeira visita ao local, ocorrida quinta-feira, dia 28 de Julho, a ministra revelou ainda que a fase de limpeza do projecto de restauração está terminada. Segue-se agora a fase de reconstrução que irá começar no final do Verão.