A Dior fazia parte do patriarcado, mas Maria Grazia Chiuri mudou tudo

Ela não mediu as palavras, não fingiu ser tímida ou humilde, não evitou os elogios nem as formas de reconhecimento. A partir do momento em que, em 2016, a Dior escolheu Maria Grazia Chiuri para nova directora criativa, a designer estava ciente e extremamente orgulhosa de ser a primeira mulher a ocupar uma posição tão elevada na casa de moda francesa.