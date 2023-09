Como cozinhar sem desperdício? Chef Kiko, Tia Cátia e Joana Barrios ajudam e fazem a festa

O chef Kiko, a Tia Cátia e Joana Barrios vão ensinar a cozinhar sem desperdício, ao som de música e com vista para o pôr-do-sol. O evento, organizado pelo Movimento Unidos Contra o Desperdício, aberto ao público mediante inscrição, acontece a 29 de Setembro, em Lisboa. Além do momento de cozinha ao vivo, a tarde ficará marcada por uma conferência sobre o tema, destinada a um debate para encontrar soluções.

A iniciativa, que assinala o Dia Internacional para Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, arranca com uma conferência na Gare Marítima de Alcântara, às 16h. O secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, e a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, vão reunir-se sob o tema Portugal: Terra de Oportunidades ou Desperdícios.

A conversa seguinte reflecte sobre uma questão — Quem semeia boas ideias colhe soluções? — e conta com a participação da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, do presidente da assembleia geral da Associação Portuguesa de Logística, José Luís Simões, e do director geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier.

Por fim, sobem ao palco os embaixadores da campanha de sensibilização Unidos, damos uma tampa ao desperdício — o piloto António Félix da Costa e os actores Sara Prata e Pedro Teixeira. A sessão será encerrada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

É possível fazer a inscrição gratuita para a conferência ou só para a festa de pôr-do-sol, que começa às 18h45. A Tia Cátia, o chef Kiko Martins e Joana Barrios vão cozinhar "ao som de música de DJ portugueses", enquanto decorrem passatempos e ofertas, avança a organização. Está prometida muita diversão e ainda a degustação das iguarias cozinhadas, sem desperdício, claro.

Tia Cátia DR Joana Barrios Rui Gaudêncio/Arquivo Fotogaleria Tia Cátia DR

Este é o terceiro evento organizado pelo Movimento Unidos contra o Desperdício, que nasceu em 2020, “fruto da vontade de chamar a atenção para os preocupantes números do desperdício alimentar em Portugal e encontrar soluções para o minorar”, apresentam em comunicado. Já fazem parte do movimento mais de 310 empresas e três mil particulares.

De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, um terço de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. Em Portugal, apesar de não haver dados oficiais, estima-se que anualmente acabe no lixo um milhão de toneladas de alimentos, que dariam para alimentar 360 mil pessoas em situação de carência.