Nave russa que trará recordistas do espaço já chegou à Estação Espacial Internacional

Quase um ano depois de chegarem à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), a boleia de Frank Rubio, Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin já chegou. A nave russa Soiuz MS-24 chegou na última sexta-feira à ISS e regressará no próximo dia 27 de Setembro para a Terra – quando se completarem 371 dias desde a chegada deste trio de astronautas à estação espacial, ou seja, mais de um ano.

Frank Rubio regressará do espaço como o primeiro astronauta norte-americano a estar mais de um ano no espaço, batendo o recorde do norte-americano Mark Vande Hei (355 dias entre 2021 e 2022). Para os dois astronautas russos, Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin, é um recorde pessoal, mas não para o seu país. O recorde russo – e mundial – pertence a Valeri Polyakov e já tem praticamente três décadas: o astronauta esteve 438 dias consecutivos na estação espacial russa Mir, entre Janeiro de 1994 e Março de 1995.

A longa presença do norte-americano Frank Rubio na ISS não estava prevista. Depois da partida a 21 de Setembro do ano passado, um minúsculo furo na nave Soiuz MS-22 (em que Rubio, Prokopiev e Petelin viajaram) deixou o circuito externo de refrigeração desta nave inoperacional – e sem refrigeração, a segurança dos astronautas fica em risco. Em Fevereiro, foi enviada uma nave substituta – a Soiuz MS-23 – para trazer de volta estes três astronautas, mas a estadia voltou a ser prolongada até ao final deste mês, apesar de não se conhecerem os motivos na demora do regresso à Terra.

Esse retorno está marcado para dia 27 de Setembro, na próxima semana, na Soiuz MS-24, que chegou agora à estação espacial. A Soiuz MS-24 levou consigo outros dois astronautas russos e um norte-americano, depois da partida do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A chegada de Oleg Kononenko, Nikolai Chub (ambos da agência russa Roscosmos) e Loral O’Hara (da norte-americana NASA) aumenta o número de hóspedes da estação espacial para dez astronautas – o que, não sendo um recorde, só acontece nestes períodos de “troca” de tripulação.

O recorde de tripulantes na ISS é ligeiramente maior: 11 pessoas. Esta imensidão de pessoas, num laboratório criado para receber seis ou sete astronautas, não é muito antiga. Ainda em Agosto, durante a troca de tripulação, houve 11 pessoas a partilhar a ISS durante quase uma semana, devido ao calendário de viagens de e para a Terra que ditou esta sobreposição. Já em 2021, 11 astronautas estiveram, na altura pela primeira vez, em simultâneo na ISS durante quatro dias, o que levou alguns destes astronautas a “acampar” em locais improvisados da estação espacial para dormirem, como conta o site Space.com – só existem sete quartos espaciais na ISS.

Kononenko será nome de recorde

As chegadas recentes de Chub, Kononenko e O’Hara são trocas de tripulação comuns, mas no caso de Oleg Kononenko marcará um novo recorde. Enquanto, O’Hara e Chub estão a dar os primeiros passos na ISS, Kononenko já tem uma vasta experiência na estação, que está a cerca de 400 quilómetros da Terra. O objectivo é “simples”: quebrar o recorde de Gennady Padalka, que esteve 878 dias no espaço (no total de todas as suas missões).

Foto Oleg Kononenko está a cumprir a sua quinta missão na Estação Espacial Internacional onde superará a marca dos 1000 dias no espaço Bill Ingalls/NASA

Oleg Kononenko, nascido em Chardzhou (no actual Turquemenistão, mas à época território soviético), vai estar um ano no espaço, o que lhe permitirá, aos 59 anos, superar o recorde do compatriota Gennady Padalka. Até esta viagem, Oleg Kononeko tinha já cumprido um total de 736 dias na ISS, depois de quatro missões realizadas desde 2008.

Esta será a quinta missão de Oleg Kononeko, na qual irá superar o actual recorde de tempo acumulado no espaço de Gennady Padalka e também irá tornar-se a primeira pessoa a ultrapassar, somando todas as missões, os 1000 dias no espaço – estará entre 1036 a 1101 dias no espaço, quando esta missão terminar.