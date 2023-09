Restringir o telemóvel em todas as escolas? Sim, e já

Levo 20 anos como pai, acertando nalgumas coisas e falhando noutras, como toda a gente. Mas há uma frustração que me tem acompanhado ao longo destes anos: nunca fui capaz de encontrar uma boa solução para o problema do uso do telemóvel por parte dos miúdos. Não foi por falta de interesse, nem de reflexão, nem de regras impostas, nem de experiências tentadas. Foi mesmo por incapacidade em lidar com o telemóvel na sua versão smartphone, ou seja, quando deixou de ser apenas um objecto de comunicação e divertimento e se transformou num meio privilegiado de socialização entre crianças e adolescentes.

