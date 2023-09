LuizGa e Edgar Valente estreiam parceria com Haux Haux, a anunciar o álbum Aiê

Edgar Valente, que conhecemos do colectivo Criatura e do duo Bandua (com Bernardo D’ Addario), tem um novo projecto em duo, desta vez com LuizGa, alter-ego de Luiz Gabriel Lopes, apresentado com um “artista brasileiro criado no interior de Minas Gerais e com raízes espalhadas por muitos territórios”. O seu álbum de estreia chamar-se Aiê, terá lançamento nas plataformas digitais em 13 de Outubro e edição física (CD e vinil) em 24 de Novembro, tudo com o selo da editora sueco-germânica ajabu! records. Gravado em 2020 durante a pandemia por Paulo Lourenço (PT), o disco foi finalizado e co-produzido por Guilherme Kastrup (BR). Entre estas duas datas, o disco será apresentado ao vivo em Lisboa, no Teatro da Trindade, num concerto programado para o dia 24 de Outubro, às 21h, integrado no Ciclo Mundos.

Antes disso, porém, há um tema em estreia, em single e videoclipe, a antecipar o álbum. Chama-se Haux Haux e é assim descrito por LuizGa e Edgar, no texto que o acompanha: “Haux Haux é uma expressão sagrada que aprendemos com os nossos professores indígenas do povo Huni Kuin, oriundos do Acre, Floresta Amazónica, Brasil. Este trabalho é resultado de alguns anos de pesquisa artística e poética sobre cruzamentos e ressonâncias possíveis entre diferentes territórios, ancestralidades e egrégoras espirituais. Por ter sido filmado na região portuguesa da Beira Baixa, o vídeo conta com a participação do célebre construtor de adufes José Relvas, como símbolo guardião da memória e do conhecimento ancestral local.” Por sua vez, Aiê, o título do álbum, designa, em Yoruba, o “mundo dos vivos”: “O mundo onde acontecem os encontros físicos, onde se celebra a presença e a magia do improviso, onde a música e a palavra são provas vivas da força da vibração e abrem portais para o contacto com mundo espiritual.”

O videoclipe, filmado na Beira Baixa, conta com a participação do construtor de adufes José Relvas, guardião da memória e do conhecimento ancestral local. A realização é de Baco Dionísio, alter-ego de Gil Dionísio (também fundador do colectivo Criatura), que o descreve deste modo: “O vídeo para a música Haux Haux é um retrato vivo sobre as transformações do interior: do interior do que se é e do interior da sua própria terra, que nos faz ser. Sobre o encontro. Sobre a montanha e aqueles que a pisam. Sobre a comunicação e sobre todas as muitas línguas que falamos para falar sobre a mesma montanha.”