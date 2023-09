Pacheco Pereira, as fake news e o inimputável Ventura

Em 2021, José Pacheco Pereira processou – e muito bem – o então colunista do Sol João Lemos Esteves por causa de um artigo desatinadamente intitulado “Pacheco Pereira, o Ayatollinho que apela ao antissemitismo (what a nasty man!)”. (O texto está indisponível na net, porque foi posteriormente eliminado do site do jornal.) O problema, como é óbvio, não estava em chamar a Pacheco Pereira “ayatollinho”, nem em classificá-lo como “a personagem mais inenarrável da comunicação social portuguesa”, nem sequer em acusá-lo de andar a difamar o Estado de Israel. Tudo isso cabe no reino das opiniões, mais ou menos delirantes. O problema estava na existência de afirmações factuais no artigo que são totalmente falsas.

