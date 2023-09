Festival Literário de Ovar: onde os leitores são os verdadeiros protagonistas

O Festival Literário de Ovar (FLO) arrancou nesta quarta-feira e prolonga-se até domingo, dia 17 de Setembro. Aposta nos mais novos, mas também nos outros, num “encontro de proximidade entre livros, escritores e leitores”.

O professor e escritor Carlos Nuno Granja, que organiza o festival, descreve assim o encontro: “Temos um ambiente familiar e informal, é neste conceito que ele se baseia desde a sua primeira edição e que o torna diferenciador. A ideia de convívio prevalece, onde as pessoas são convidadas a participar e a partilhar. O FLO representa a leitura no seu modelo pleno, cabem todos e todos são bem acolhidos.”

Por isso, quando se lhe pede que crie uma espécie de slogan que seduza potenciais participantes, diz: “Venham ao FLO porque é onde a magia se transforma em realidade: os leitores é que são os verdadeiros protagonistas.”

Não tendo especificamente um público-alvo, apostam “muito nos mais novos, nos que estão na primeira fase da leitura, de apreender o gosto por ler. Temos na sexta à tarde (dia 15), no sábado e no domingo (16 e 17 de Setembro), durante cada dia, manhã e tarde, actividades para as crianças, desde oficinas de ilustração, a sessões de conto e apresentações de livros”, diz ao PÚBLICO o também editor e livreiro da Doninha Ternurenta.

“Este ano acrescentámos o sábado à tarde e tudo acontece em diferentes espaços ao ar livre (algo que me parece ser único em contexto de festivais literários)”, completa.

Foto Muitas actividades do Festival Literário de Ovar realizam-se ao ar livre DR

Não querendo fazer disso “uma bandeira”, a Carlos Nuno Granja agrada “conseguir mais de 50% de mulheres escritoras no total de convidados”, entre elas, Filipa Martins, Cristina Carvalho, Tânia Ganho, Sara Rodi. Também gosta “da diversidade do programa e do seu desenvolvimento em torno da oferta para todas as faixas etárias”.

O autor de livros para crianças e também de poesia diz que este “é um ano de consolidação” e até atribuiu um neologismo à 9.ª edição do FLO, “flonovar”. “Estamos a ‘flonovar’ e a espalhar a magia da leitura e o gosto pelos livros. Agrada-nos a nossa forma de acolher, de tratar bem, de receber quem nos visita como se pertencesse à nossa comunidade, com valores, afectos, abraços e sorrisos. Temos muito orgulho na criação dessa proximidade. Quem vem passa a ter uma amizade para a vida.”

Para as exposições, apresentações de livros, conversas, oficinas, performances, formações e concertos, o festival conta com um orçamento “que ronda os 70 mil euros. É um investimento da Câmara Municipal de Ovar e tem vindo a ser uma aposta forte a cada ano que passa”.

O propósito é o de “fazer do FLO um evento literário de cariz nacional e internacional, sem descurar o nosso lado independente e genuíno, qualidades que definem a nossa comunidade”, diz. E acrescenta: “Queremos afirmar ainda mais a marca FLO, que projecta a cidade e o concelho e que se situa também como um evento emblemático da nossa identidade.”

Para Carlos Nuno Granja, o que distingue este festival literário de vários outros que se vão fazendo pelo país é o facto de ser “diversificado, diferenciador, informal, familiar e genuíno”. Diz ainda: “Assenta o seu crescimento na humildade da vida e na importância da leitura. O livro é o elemento central e o leitor o seu transmissor fundamental. No FLO, fazemos para que a partilha aconteça, onde todos têm algo a aprender e ao mesmo tempo têm algo a ensinar.”

Ainda que “com dificuldades, com menos recursos relativamente a outros eventos literários, o caminho que tem sido feito vem carregado de desafio e paixão”.

Poesia dita e cantada

Os ovarenses vão aderindo ao encontro, que este ano se realiza na Biblioteca Municipal de Ovar, no Parque Urbano, na Escola de Artes e Ofícios, no Parque Ambiental do Buçaquinho, no Jardim dos Gansos, no Museu Júlio Dinis, no Centro de Arte, no Museu de Ovar e na Praça das Galinhas. Estarão presentes 68 escritores, haverá nove mesas de conversas, quatro performances/espectáculos, seis oficinas e 13 apresentações de livros.

“As pessoas de Ovar que gostam de ler estão presentes e procuram participar com muita dedicação. Gosto de destacar as famílias que participam com os seus filhos e noto que gostam também de incentivar para a leitura. Isso tem muito significado. Por outro lado, temos pessoas que vêm de outras cidades e que já são reincidentes. Portanto, o FLO tem vindo a consolidar-se, sem qualquer dúvida”, conclui o organizador.

Queremos afirmar ainda mais a marca FLO, que projecta a cidade e o concelho e que se situa também como um evento emblemático da nossa identidade Carlos Nuno Granja

Destaque ainda para as Jornadas Literárias, uma formação de dois dias creditada para professores, com os formadores Mariana Rio, Joana Rita Sousa, Rita Basílio e Bruno Batista, coordenados por Carlos Nuno Granja e José Saro. A acção de formação, de inscrição obrigatória, está certificada, para efeitos de progressão da carreira de professores, pelo Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja, Murtosa e Ovar. Decorre na quinta e sexta-feira.

Porque os autores também podem ser cantados e ditos em voz alta, os participantes terão oportunidade de assistir, entre vários espectáculos, à performance dos Lisbon Poetry Orchestra — Os Surrealistas. Adolfo Luxúria Canibal e A Garota Não (voz), Tó Trips (guitarra eléctrica), Fred Ferreira (bateria, percussões, teclados) juntam-se ao grupo e darão voz e som aos poemas de Alexandre O’Neill, António José Forte, António Maria Lisboa, Carlos Eurico da Costa, Fernando Lemos, Mário Cesariny, Mário-Henrique Leiria, Pedro Oom. Na sexta-feira, às 22h30, no Centro de Arte de Ovar.