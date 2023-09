Governo admite discutir propostas dos parceiros sociais, mas afasta redução da TSU

Ministro das Finanças prometeu abrir um canal de diálogo com os parceiros sociais até à apresentação do Orçamento do Estado para 2024.

Os patrões foram para a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social com uma lista de medidas que gostariam de ver incluídas no Orçamento do Estado (OE) para 2024 e que passam pelo alívio da carga fiscal das empresas e trabalhadores, medidas para a habitação e a redução dos descontos para a Segurança Social. O Governo disponibilizou-se para discutir as propostas de todos os parceiros sociais, mas afasta qualquer redução da Taxa Social Única (TSU) a cargo das empresas como propõem as confederações patronais.