Elon Musk quer ver “pessoas inteligentes” a terem mais filhos

“Musk quer muito que as pessoas inteligentes tenham filhos”, lê-se no excerto da biografia do empresário, compilada por Walter Isaacson e revelada pelo New York Times, que cita Shivon Zilis, a mãe de um par de gémeos do magnata da tecnologia.

Musk, conta Zilis, ofereceu-se para ser o seu dador de esperma para que, acrescenta Isaacson, “os filhos fossem geneticamente dele”. Na altura, Grimes e Musk estavam à espera do seu segundo filho, uma menina. E Musk não disse a Grimes que tinha acabado de ter gémeos com uma das suas funcionárias (Zilis é directora de operações e projectos especiais na Neuralink e especialista em inteligência artificial).

De acordo com o livro, o patrão da rede social X, antes conhecida por Twitter, acredita que apenas as pessoas com um determinado nível de inteligência deveriam procriar em largo número, não esquecendo que, na sua opinião, a salvação do planeta reside num aumento da natalidade.

O também CEO da Tesla, de 52 anos, já por várias vezes declarou essa crença. “A fazer o meu melhor para ajudar na crise da subpopulação”, escreveu, em Julho de 2022, após se saber do nascimento dos seus filhos com Zilis no ano anterior.

É que, para o multimilionário, “uma taxa de natalidade em colapso é de longe o maior perigo que a civilização enfrenta”. E Musk tem dado o seu melhor para combater o fenómeno que diz existir: foi pai de 11 crianças, até agora, tendo um dos filhos morrido, aos 10 meses, de Síndrome de Morte Súbita do Lactente.

Os dez que formam a sua actual prole são os gémeos Griffin e Vivian, de 19 anos (Vivian, que se assumiu como transgénero, deixou de usar o nome do pai em 2022) e os trigémeos Kai, Saxon e Damian, de 17 anos, todos fruto do seu casamento com a autora canadiana Justine Wilson; X AE A-XII, de 3 anos, Exa Dark Sideræl, com 6 meses, e Techno Mechanicus, sobre quem não são conhecidos nenhuns detalhes, da relação com a cantora Grimmes; e os gémeos Strider e Azure, com Shivon Zilis, com quase 2 anos.