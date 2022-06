Filha de Elon Musk quer mudar nome legal para cortar laços com o pai

A filha mais velha de Elon Musk apresentou um pedido em tribunal para mudar o nome legal de acordo com a sua identidade de género. Para além do primeiro nome, pretende mudar de apelido, substituindo Musk por Wilson – último nome da mãe – por não “desejar ser relacionada com o pai biológico de maneira nenhuma”, avança o site especializado em celebridades TMZ.

A petição para uma mudança de nome legal e para uma nova certidão de nascimento que reflicta a sua identidade de género foi entregue no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, em Santa Mónica, a 18 de Abril. Vivian Jenna Wilson, de 18 anos, conta agora ter o seu nome reconhecido legalmente, visto que já atingiu a idade de consentimento para tal.

Está marcada uma audiência em tribunal para esta sexta-feira. A jovem trans tem um irmão gémeo, Griffin. Ambos são filhos de Justine Wilson, que esteve casada com Elon Musk de 2000 a 2008.

O fundador da Tesla e da SpaceX já tinha antes partilhado a sua opinião relativamente a direitos trans e à partilha de pronomes individuais. Em 2020, Musk recorreu ao Twitter para dizer que, apesar de apoiar as pessoas trans, “todos estes pronomes são um pesadelo estético”. Antes já tinha escrito na mesma rede social que “pronomes não prestam”.

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020

Em Maio, cerca de um mês depois de Vivian apresentar o pedido para a mudança de nome, Musk declarou o seu apoio ao Partido Republicano, cujos representantes eleitos apoiam legislação que visa limitar os direitos das pessoas trans em estados de todo o país.

Já este mês o empresário revelou estar inclinado para votar no governador da Flórida Ron DeSantis em 2024 se este concorrer às presidenciais norte-americanas. O estado aprovou recentemente o projecto de lei SB 1834 – Parental Rights in Education, conhecido como “Don’t say gay", que proíbe a “discussão sobre orientação sexual ou identidade de género nas salas de aula” até ao terceiro ano.

O fundador da Tesla e da SpaceX tem outros cinco filhos para além de Vivian de 18 anos: Griffin (18); Kai (16); Saxon (16); Damian (16); X AE A-XII (2); e Exa Dark Siderael (7 meses). Dos sete filhos, cinco são da relação com Justine Wilson e outros dois com a cantora Grimes, de quem se separou este ano.