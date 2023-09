Marrocos. “Os sismos acima de 6 e com pouca profundidade são muito perigosos”, explica geólogo

Na zona mais perto do epicentro, a intensidade do sismo terá rondado os 8 na Escala Macrossísmica Europeia. No Algarve, a intensidade deste sismo “terá andado por volta de 4”.

Menos de 24 horas depois, o balanço de vítimas do sismo que abalou Marrocos na noite de sexta-feira, com uma magnitude de 6,8 na escala de Richter, já ultrapassa os mil mortos. Mas o número pode subir. “Tipicamente, os sismos acima de 6 [de magnitude] e com pouca profundidade, se houver população, são sismos muito perigosos”, explica o geólogo João Duarte.

O professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa começa por explicar ao PÚBLICO que “a magnitude do sismo mede a energia que é libertada na fonte”. “Depois, o que acontece é que quando há essa libertação de energia, há propagação de ondas sísmicas que se vão atenuando à medida que nos afastamos do epicentro”, destaca, acrescentando que, na zona mais perto do epicentro, a intensidade do sismo, “que mede aquilo que as pessoas sentem ou os danos causados nos edifícios”, terá rondado os 8 na Escala Macrossísmica Europeia — um valor que “vai diminuindo à medida que nos vamos afastando” do epicentro.

O geólogo salienta que, no Algarve, a intensidade deste sismo “terá andado por volta de 4”, tendo o abalo sido também sentido na zona de Lisboa. “São sismos mesmo muito fortes. Estamos a falar de escalas continentais, uma parte enorme do Norte da África e uma parte significativa da Europa”, nota.

Além disso, importa notar que “estes sismos estão em terra”. Embora tenha sido registado a cerca de 500 quilómetros da zona de fronteira entre a placa africana e a placa euro-asiática — cujo ponto de contacto é a “zona mais perigosa” —, este sismo foi “relativamente pouco profundo”, com menos de 20 quilómetros de profundidade, o que significa que foi “sentido com grande intensidade à superfície”.

João Duarte refere que, apesar de o número de mortos já ter ultrapassado os mil, um abalo deste género poderia ter causado bastantes mais vítimas mortais. Dá um exemplo: “Em 1960, houve um sismo de [magnitude] 5,8 que matou mais de 12 mil pessoas e que se localizou mesmo por baixo da cidade de Agadir. Este localizou-se entre Agadir e Marraquexe, uma zona que não tem uma grande densidade populacional”.

Fernando Carrilho, geofísico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), refere que “os parâmetros sísmicos foram rapidamente avaliados no imediato após a ocorrência” e mostram tratar-se de “um sismo muito grande, originado numa falha com uma orientação aproximada Sudoeste-Noroeste, com uma extensão provável de cerca de 40 quilómetros” e magnitude de 6,8.

O geofísico do IPMA avança, por sua vez, que a intensidade deste sismo perto do epicentro terá sido “na ordem de pelo menos 9” e que “isto significa níveis de aceleração do movimento do solo muito elevados, que podem gerar colapsos de edifícios mais ou menos generalizados”. Os deslizamentos de terra são outro risco, com o sismo a poder causar até “fenómenos de liquefacção em que o solo adquire um comportamento próximo de um líquido e o que está construído em cima tem tendência a afundar”.

“Um sismo com estas características tem efeitos potencialmente destrutivos, em particular na zona mais próxima da fonte sísmica. Marraquexe está a cerca de 60 quilómetros da zona epicentral e haverá outras zonas, nomeadamente na área montanhosa, onde os efeitos poderão ter sido muito piores”, explica Fernando Carrilho.

À escala local, sublinha o geofísico, este “é um sismo potencialmente destrutivo”. “Conforme nos vamos afastando da zona de geração, a intensidade da vibração sísmica vai diminuindo com a distância, de uma forma geral, mas como o sismo é muito grande essa vibração acaba por ser suficientemente elevada para ser percepcionada em Portugal”, acrescenta, frisando que há relatos de pessoas que sentiram o sismo no Algarve, em Lisboa, em Setúbal, e até ao Porto — embora com “um nível de vibração muito baixo e sem qualquer possibilidade de causar danos”.

“É provável” acontecer em Portugal

Em relação à geologia de Marrocos, João Duarte destaca que “Marrocos não tem muitas falhas”, com a excepção de duas zonas: as montanhas do Rife e as montanhas do Atlas, onde se localizou este sismo. “Nesta zona há um conjunto de falhas compressivas solucionadas com a aproximação das placas. Isto terá sido uma falha na zona das Montanhas do Atlas e são estas falhas que geram as montanhas — ao longo da escala geológica vai havendo muitos sismos que vão causando este movimento e elevação da superfície.”

Em Portugal, segundo o geólogo, também existem “algumas falhas muito semelhantes”, nomeadamente na zona de Vale do Tejo e algumas no Norte do país. “Não são falhas muito grandes, mas podem causar [sismos]”, afirma, dando o exemplo do sismo de Benavente, no início do século XX, e do sismo em Lisboa, em 1531, “que se pensa que terá tido uma magnitude acima de 6 e que também terá causado milhares de mortes”.

“Não é por ter havido este sismo que vai fazer com que haja maior ou menor probabilidade em Portugal, mas em Portugal já tivemos sismos semelhantes e vai haver, com certeza, no futuro, sismos desta ordem de magnitude”, conclui o especialista.

Não esqueçamos que “este tipo de eventos é muito imprevisível”. “Se [o sismo] acontecer num determinado sítio pode não causar danos nenhuns, mas se acontecer 50 quilómetros ao lado, por baixo de uma grande cidade, pode ter consequências catastróficas”, afirma João Duarte, alertando que “mesmo os países mais bem preparados [como o Japão] nunca estão completamente preparados para eventos destes”.

Fernando Carilho concorda que “é provável” que um sismo desta intensidade e magnitude aconteça em Portugal no futuro. Sem querer causar alarmismo, salienta que tal “já aconteceu”, referindo-se também ao tremor de magnitude 6,7 próximo de Lisboa, em 1531 — “um sismo histórico que causou, na altura, um impacto extremamente grande na população”. E este é um fenómeno que tendencialmente se repete.

Um factor a ter em consideração, alerta o geofísico do IPMA, é a sensibilização da população. “Estamos conscientes que vivemos num território que está exposto ao fenómeno sísmico. É um fenómeno de baixa probabilidade de ocorrência, mas quando acontecer pode ter um impacto muito grande”, afirma, destacando que é importante as pessoas perceberem “qual é o risco que está associado” e adquirirem “conhecimentos sobre o que fazer e como se comportar”.

Outro factor é o edificado e a construção. “O que mata não é o sismo propriamente dito, mas as casas onde vivemos. Nesse aspecto, Portugal tem, há várias décadas, progredido bastante na regulamentação da construção anti-sísmica”, defende.