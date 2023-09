Sismo abala Marrocos e é sentido em Portugal

Um terremoto de magnitude de 6,9 atingiu esta sexta-feira Marrocos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O terremoto ocorreu a uma profundidade de 27km, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O sismo foi registado às 23h11 (hora local).

O terremoto ocorreu a cerca de 65 km a sudeste da cidade marroquina de Marraquexe. Os abalos foram sentidos em várias cidades marroquinas, como Agadir, Essaouira, Casablanca, Safi, Beni Mellal, Guelmim, Khouribga e Rabat. Gibraltar, Mauritânia, Portugal, Espanha, Sara Ocidental e Argélia também sentiram.

????#FLASH| De violents tremblements de terre ont frappé plusieurs villes au Maroc.



Les tremblements de terre ont été ressentis à Agadir, Essaouira, Casablanca, Safi, Beni Mellal, Marrakech, Guelmim, Khouribga, Rabat… pic.twitter.com/Qe45mnJfL8 — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 8, 2023

Por questões de segurança, as pessoas abandonaram as suas casas e reuniram-se no exterior. Alguns edifícios terão ficado danificados, mas até ao momento não há registo de vítimas mortais.

???? | AHORA: 18 minutos para la medianoche, las calles de varias ciudades en Marruecos están llenas de personas que han evacuado tras un fuerte sismo de magnitud 6,8 sentido en el país. pic.twitter.com/UJm3jyrLsf — Alerta news en Argentina y el mundo (@_AlertaNews_) September 8, 2023

Em Portugal, segundo o IPMA, o sismo foi "sentido com intensidade máxima" nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António, Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Almada, Setúbal e Sines. Com menor intensidade, poderão ter sentido os concelhos de Coimbra, Albufeira, Olhão, Silves, Alenquer, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia, Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra.

Na plataforma X, antigo Twitter, alguns internautas dizem ter sentido o sismo em território nacional, nomeadamente na região de Lisboa e do Algarve.