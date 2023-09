Turistas em Marrocos regressam a França após o sismo: “achei que tinha chegado a minha hora"

O número de vítimas mortais do forte sismo que abalou Marrocos na noite de sexta-feira subiu para 1037, de acordo com novo balanço do Ministério do Interior marroquino, citado pela AP. Contam-se, até ao momento, mais de 1200 feridos. A maioria das mortes terá ocorrido em zonas montanhosas de difícil acesso. O sismo foi também sentido, com menor intensidade, em Portugal e Espanha.

Há registo de dois portugueses feridos, pai e filha. Ambos já receberam assistência hospitalar e encontram-se fora de perigo.

