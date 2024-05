Bloco afro baiano Ilê Ayê actua em Portugal, no MIMO, no ano do seu cinquentenário

Completam 50 anos em 2024, a mesma idade do 25 de Abril português, e a sua fundação também se relaciona com um desejo de liberdade. Falamos do Ilê Aiyê, nascido em Salvador da Bahia, que se apresenta como “o primeiro bloco afro do Brasil” e que, celebrando o cinquentenário, anuncia para Julho próximo uma apresentação ao vivo e um workshop em Portugal, no Festival MIMO, em Amarante. Celebrado por Caetano Veloso numa canção composta de parceria com o seu filho Moreno, Um canto de afoxé para o bloco do Ilê (gravada no disco Cores, Nomes, de 1982), o Ilê Aiyê foi fundado em Novembro de 1974, no bairro da Liberdade, em Salvador, como um bloco exclusivamente “para pessoas negras, em resposta ao racismo que as afastava do circuito oficial do Carnaval da Bahia”. A sua inspiração foram os movimentos pelos direitos civis dos negros norte-americanos, tornando-se num pólo da comunidade negra baiana. Cantados por nomes como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil ou Margareth Menezes, só em 1984 gravaram um primeiro disco em nome próprio, Canto Negro I, que incluía a canção Que bloco é esse? O segundo, Canto Negro II, foi editado cinco anos depois, em 1989, lançando o terceiro (Canto Negro III) em 1996 e o gravando o quarto, Ilê Aiyê 25 Anos, em 1998. Os seus 40 anos foram celebrados em 2015, com a gravação de um CD e DVD intitulado Bonito de Se Ver.