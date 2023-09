Sismo em Marrocos: há pelo menos 300 portugueses na região, dois estão feridos mas fora de perigo

Um pai e uma filha menor hospitalizados em Marraquexe são os únicos portugueses feridos no sismo. Avião militar vai resgatar 75 cidadãos nacionais, anunciou ministro dos Negócios Estrangeiros.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, confirmou esta tarde que não há portugueses entre as vítimas mortais do terremoto que abalou Marrocos na última noite, havendo dois feridos sem gravidade, um pai e uma filha menor, que estão a receber tratamento hospitalar.

“Estão fora de perigo e não há necessidade neste momento de um transporte médico de emergência”, afirmou o ministro, numa conferência de imprensa em que anunciou o número de portugueses na zona afectada: “300 é o número de cidadãos nacionais que já estão identificados e que já foram ou estão a ser contactados”.

Mas podem ser mais, e por isso o ministro apelou a todos os que estejam na região afectada para que entrem em contacto com a emergência consular ou a embaixada.

Deste grupo, acrescentou o ministro, há 75 que querem regressar a Portugal e para isso partirá ainda esta tarde um avião da Força Aérea para Marrocos. “O tempo de voo é de cerca de uma hora e portanto regressarão ainda hoje”, afirmou, admitindo que possa haver outro voo, em caso de necessidade.

Auxílio segue logo que for pedido

Sobre o auxílio que Portugal vai enviar para Marrocos, João Gomes Cravinho anunciou que Marrocos activou uma célula de crise há poucas horas e é essa estrutura que vai agora fazer a ligação entre as autoridades dos dois países.

“As autoridades marroquinas estão a fazer o trabalho de levantamento através da célula de crise e a minha previsão é que, entre hoje à noite ou amanhã, possam ser accionados” os meios necessários e solicitados.

Gomes Cravinho disse ainda que tem estado em “contacto estreito com o ministro da Administração Interna, que deu instruções para se preparem equipas de protecção civil para estarem prontas para se projectarem para o terreno logo que houver um pedido nesse sentido”. Desde logo, estão a ser preparadas equipas de busca e socorro e uma equipa de Medicina Legal.

O ministro desaconselhou também as viagens para a zona de Marraquexe e apelou a quem estiver no país para se inscrever na aplicação do registo de viajantes para poderem ser localizados rapidamente, lembrando que, “em caso de terremoto, o cenário de réplicas é sempre uma possibilidade”.