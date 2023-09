Jenni Hermoso apresenta queixa formal contra Rubiales no Ministério Público

A jogadora da selecção feminina Jenni Hermoso apresentou esta quarta-feira uma queixa formal contra o presidente da Federação espanhola, Luis Rubiales, junto do Ministério Público (MP) espanhol. Em causa está o beijo que Rubiales deu à jogadora na final do Mundial de futebol feminino.

Hermoso já tinha condenado o gesto de Rubiales, dizendo ter sido "vítima de uma agressão, um acto impulsivo, machista, despropositado e sem nenhum tipo de consentimento". No final de Agosto, o Ministério Público abriu uma investigação a Luis Rubiales, já que o acto pode ser classificado como um crime de agressão sexual e deu à atleta 15 dias para apresentar formalmente uma queixa.

A denúncia formal é o último passo necessário para que o Ministério Público possa instaurar uma acção penal contra Rubiales. Segundo o MP, para prosseguir com a investigação é "necessária a denúncia da pessoa afectada ou de um representante legal", avança o El País.

Este caso gerou controvérsia dentro e fora do mundo do desporto com várias personalidades a manifestarem-se sobre isso. O presidente da Federação espanhola recusou demitir-se, alegando que "o beijo foi consentido".

No entanto, a FIFA decidiu abrir um inquérito disciplinar contra o dirigente, que foi suspenso durante 90 dias.