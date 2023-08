Luis Rubiales resiste na federação: “O beijo foi consentido. Não me vou demitir”

Luis Rubiales surpreendeu nesta sexta-feira o futebol espanhol ao recusar apresentar a demissão do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Diante dos membros da assembleia-geral extraordinária do organismo, nos arredores de Madrid, reforçou a tese de que o beijo a Jenni Hermoso, nos festejos do título Mundial feminino, foi consentido, pediu desculpa pelo gesto impróprio que fez na bancada e lamentou todos os ataques ("por terra, mar e ar") de que tem sido alvo desde que iniciou funções.

"Foi espontâneo, mútuo e consentido. Foi consentido. Tenho uma grande relação com todas as jogadoras e tivemos momentos muito carinhosos nesta concentração. No momento em que a Jenni apareceu, ela levantou-me do chão, abraçámo-nos e eu disse-lhe: 'Esquece o penálti, estiveste fantástica neste Mundial'. E ela respondeu: 'És um craque'. E eu dei-lhe um beijinho. Aconteceu", explicou.

A respeito do incidente que Jenni Hermoso já denunciou publicamente através de comunicado, refutando esta tese e pedindo um combate sério ao assédio sexual no desporto, Rubiales acrescentou: "Mais do que um beijo, foi um beijinho. O desejo que poderia ter com esse beijo era o mesmo que poderia ter dando um beijo à minha filha. Não havia domínio ali".

Com as filhas na plateia do auditório - às quais dirigiu uma palavra para dizer que devem estar orgulhosas do pai - , Rubiales prosseguiu para abordar o momento em que colocou a mão nos genitais, em plena tribuna de honra do Stadium Australia, em Sydney.

"Quero pedir desculpa por algo que ocorreu na bancada. Vou explicá-lo olhando para Jorge Vilda (seleccionador). Passámos por muito, quiseram fazer-te a ti o mesmo que agora me estão a fazer, estão a tentar criar um discurso falso e convertê-lo em verdade. Emocionei-me muito quando, depois da vitória, te viraste e ma dedicaste. Nessa altura fiz o gesto de 'Ole, tus huevos'. Peço perdão a sua Majestade, a rainha, nunca me tinha comportado assim. Não tem justificação".

O discurso foi endurecendo a partir daí, para falar em "falso feminismo" e em tentativa de assassinato público por parte da classe política, prometendo defender-se nos tribunais. "Temos muito a melhorar em termos de liberdade. Mas não se preocupem que não vão votar nada hoje", atirou, deixando entender que não iria tomar a decisão de se afastar do cargo.

"Chegou o momento de dizer alguma coisa. Errei e não era o momento de fazer aquele gesto. É suficientemente grave para que me demita? Não vou demitir-me. Não me vou demitir. Não me vou demitir. Um beijinho consentido chega para me tirar daqui? Vou lutar até ao fim".