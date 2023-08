Jenni Hermoso exige medidas exemplares no caso Rubiales

Jogadora da selecção espanhola quebrou silêncio com comunicado emitido pelo sindicato e pela agência que a representa.

A espanhola Jenni Hermoso, vítima do comportamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que beijou na boca a jogadora, sem consentimento, emitiu esta quarta-feira um comunicado difundido pelo sindicato FUTPRO e pela agência que a representa, a exigir "medidas exemplares" para o presidente RFEF.

"Pedimos à Real Federação Espanhola de Futebol que implemente os protocolos necessários, zele pelos direitos das nossas jogadoras e adopte medidas exemplares", insta a FUTPRO, em coordenação com a agência TMJ, num documento em que se assumem como interlocutores de Jenni Hermoso.

"É fundamental que a selecção seja representada por figuras que protejam os valores da igualdade e do respeito. É preciso continuar a luta pela igualdade, que as nossas jogadoras têm liderado", refere o comunicado, que alerta o Conselho Superior do Desporto para a necessidade de "apoiar e promover de forma activa a prevenção e intervenção em casos de abuso sexual, machismo e sexismo".

O FUTPRO termina dizendo que está a trabalhar para que "actos como os que vimos nunca passem impunes", exigindo que sejam sancionados e para que se imponham medidas que protejam as futebolistas.