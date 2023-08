Ministério Público de Espanha abre investigação a Luis Rubiales

O Ministério Público de Espanha abriu neste segunda-feira uma investigação ao presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, e convidou a jogadora Jenni Hermoso, que diz ter sido beijada pelo dirigente sem consentimento, a apresentar queixa.

Segundo a Fiscalía, estão abertas "diligências de investigação" e fica aberta a possibilidade de denúncia, por parte de Hermoso, por agressão sexual, dado que o beijo na boca, quando entregavam as medalhas pela conquista do Campeonato do Mundo feminino na Austrália, "não foi consentido".

Em concreto, a jogadora foi "informada dos seus direitos como vítima de um alegado delito" e terá agora 15 dias para contactar o MP, estando já aberta uma diligência "pré-processual", explicaram fontes próximas do processo à agência noticiosa EFE, e ainda não o processo judicial.

"O acto sexual sofrido pela jogadora e levado a cabo por Rubiales não foi consentido", pode ler-se no despacho, assinado por Marta Durántez, que assinala ainda a "importante repercussão pública a nível interno e internacional".

Rubiales foi, entretanto, suspenso pela FIFA no último "dominó" de consequências em torno do acontecimento de 20 de Agosto, quando, no final do jogo que sagrou a selecção feminina espanhola campeã do mundo de futebol, em Sydney, na altura da entrega dos prémios, Luis Rubiales beijou na boca Jenni Hermoso, enquanto festejavam.