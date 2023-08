FIFA suspende Luis Rubiales, presidente da federação espanhola

A FIFA anunciou neste sábado a decisão de suspender Luis Rubiales do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na sequência dos incidentes registados na final do Campeonato do Mundo feminino, conquistado pelas espanholas, no passado domingo.

Com base no artigo 51.º do código disciplinar do organismo, o presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Ivan Palacio, "decidiu suspender provisoriamente Luis Rubiales de toda as actividades relacionadas com o futebol ao nível nacional e internacional".

A suspensão, que produz efeitos imediatos, foi decretada para um período inicial de 90 dias, enquanto decorre o processo disciplinar que foi aberto contra o dirigente espanhol, na passada quinta-feira.

"Ao mesmo tempo, o Comité Disciplinar da FIFA, para preservar os direitos fundamentais da jogadora da selecção Jennifer Hermoso e o curso normal do procedimento disciplinar adoptou duas outras directivas, através das quais impõe a Luis Rubiales que evite contactar ou tentar contactar, por si próprio ou através de terceiros, a jogadora da selecção Jennifer Hermoso e o seu núcleo mais próximo", pode ler-se no comunicado.

A mesma medida cautelar, de resto, é decretada para a RFEF e para os seus representantes, tendo estas decisões sido já comunicadas ao organismo e ao seu presidente, bem como à UEFA, na qual Luis Rubiales desempenha o cargo de vice-presidente.

"A FIFA reitera o seu comprometimento absoluto com o respeito pela integridade de todas as pessoas e, por isso, condena de forma vigorosa qualquer comportamento contrário", acrescentam os responsáveis.