FIFA abre processo disciplinar contra Rubiales após beijo sem consentimento a jogadora

O Comité Disciplinar da FIFA abriu um processo contra Luís Rubiales, o presidente da Federação de futebol espanhola, depois do beijo não consentido à jogadora Jenni Hermoso na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino, avançou o órgão que controla o futebol mundial.

O incidente ocorreu no momento em que Rubiales estava a dar as medalhas de ouro às jogadoras espanholas após a vitória por 1-0 frente à Inglaterra. Rubiales agarrou a cabeça de Jenni e beijou-a nos lábios. As imagens provocaram críticas generalizadas tanto em Espanha como no resto do mundo, com a jogadora em causa a dizer que estes casos "nunca devem seguir sem castigo".

"O Comité Disciplinar da FIFA informou hoje [quinta-feira] Luis Rubiales, presidente da Associação de Futebol espanhola, que irá abrir um processo disciplinar contra ele devido aos acontecimentos da final do Campeonato do Mundo feminino", pode ler-se numa declaração. Ainda é dito que estes comportamentos podem constituir "uma violação do primeiro e segundo parágrafos do artigo 13.º do Código Disciplinar da FIFA".

O artigo 13.º refere-se a "comportamentos ofensivos" contra jogadores e responsáveis, em particular a "violação de regras básicas de conduta" e "comportamentos que descredibilizem o desporto".

Rubiales, que inicialmente chamou "idiotas" os críticos, fez um pedido de desculpas em vídeo durante a tarde de segunda-feira, mas não conseguiu apaziguar as críticas. Yolanda Díaz, vice-presidente e ministra do Trabalho, que definiu o gesto como uma “vergonha”, pedindo a demissão de Rubiales por ter "atacado, sem qualquer dúvida, uma mulher".

Também Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, criticou a atitude do responsável federativo. “As desculpas que o senhor Rubiales apresentou são insuficientes. Penso até que são inapropriadas e, por isso, tem de ir mais longe”.

Depois de o beijo não consentido ter sido divulgado, correram ainda imagens de gestos grosseiros e ofensivos feitos por Rubiales perante a rainha e a infanta de Espanha em pleno camarote. Este comportamento veio aumentar ainda mais o nível de críticas contra Rubiales, que se estendem a praticamente todos os sectores de Espanha.