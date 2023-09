Woody Allen sobre Rubiales: “Foi só um beijo”

O beijo que Luis Rubiales deu à número 11 da Selecção espanhola de futebol, Jenni Hermoso, depois da vitória da equipa no Campeonato do Mundo, chegou ao Festival de Cinema de Veneza.

Incitado pelo periódico El Mundo a dar a sua opinião sobre o momento, o actor e realizador Woody Allen avaliou que Rubiales deve um pedido de desculpas à futebolista, já que o beijo não foi consentido, mas que não se trata de uma acção que justifique o afastamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF)​. “Foi só um beijo”, desvalorizou o artista de 87 anos. “É difícil compreender que uma pessoa possa perder o emprego e ser penalizada dessa forma por ter beijado alguém.”

Depois do episódio ter suscitado duras críticas por parte de todos os quadrantes da sociedade espanhola, a FIFA decidiu abrir um inquérito e considerou os comportamentos de Rubiales como “inaceitáveis”. O antigo jogador foi, entretanto, suspenso e afastado do cargo de presidente da Federação, tendo sido substituído por Pedro Rocha. Nesta terça-feira, já sob uma nova direcção, a RFEF emitiu um comunicado em que pede desculpa pelo comportamento de Rubiales, assumindo que o momento deixou o organismo “triste e envergonhado”.

No entanto, para Woody Allen, “o beijo na jogadora de futebol foi errado, mas não incendiou uma escola. (…) Ele não a violou, foi só um beijo e ela era uma amiga”, avaliando que ambos devem seguir em frente e esquecer o episódio.

Várias vozes críticas contra Allen não tardaram a subir de tom, lembrando que o realizador foi acusado de ter abusado sexualmente de uma das filhas que adoptou com Mia Farrow, Dylan. Allen nega todas as acusações, alegando tratarem-se de uma invenção da ex-mulher para se vingar do facto de ele a ter deixado para ficar com Soon-Yi Previn, filha adoptiva de Mia.

Já Dylan mantém as acusações contra Allen: “Durante muito tempo denunciei que, quando tinha 7 anos, Woody Allen levou-me para um quarto, longe de onde estavam as amas, as mesmas que, por sinal, tinham sido avisadas que não poderiam deixar-me a sós com ele. Agrediu-me sexualmente. Contei a verdade às autoridades e dediquei-me a contá-la durante mais de 20 anos. Porque é que Harvey Weinstein​ e outras celebridades foram expulsas de Hollywood, enquanto Allen acaba de assinar um acordo multimilionário com a Amazon, com a aprovação de Roy Price, executivo da Amazon Studios, antes de ele próprio ser acusado de assédio sexual e ter de se demitir por isso?”, questionou, em 2018, num texto publicado pelo Los Angeles Times.