A reunião começou pelas 16h e terminou há pouco, com um comunicado que deixa clara a posição do actual elenco da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF): "Depois dos últimos acontecimentos e dos comportamentos inaceitáveis que mancharam com gravidade a imagem do futebol espanhol, os presidentes solicitam que, de maneira imediata, Luis Rubiales apresente a sua demissão como presidente da RFEF".