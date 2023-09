Elon Musk prometeu 5700 dólares por dia aos europeus? É um deep fake

A frase

“Qualquer pessoa que se junte tão cedo [ao investimento] e ajude a computação poderosa a tornar-se uma realidade pode esperar lucros de 100 a 2000 dólares no primeiro dia (...) Pode começar a facturar 237 dólares por hora a partir de agora. Já imaginou 237 dólares a cada hora, durante todo o dia, para o resto da sua vida? Isso são 5700 dólares hoje, 5700 dólares amanhã e 5700 no dia depois disso. Tudo livre de impostos.”

O contexto

“Os cidadãos da União Europeia já não precisam de trabalhar. Este é o anúncio do nosso convidado de hoje, Elon Musk, que vai revelar um novo projecto de investimento.” O ecrã está dividido a meio: do lado esquerdo, um jornalista anuncia que Elon Musk irá revelar em directo um plano de investimento inovador.

O suposto “plano” atribuído ao CEO da Tesla e do X (ex-Twitter) incorpora um supercomputador com inteligência artificial e gera um rendimento diário de 5700 euros – 237 euros por hora. A emissão é cortada repentinamente e um vídeo do bilionário começa a ser reproduzido. Mesmo sem quaisquer conhecimentos ou competências na área financeira, qualquer pessoa consegue tornar-se milionária em menos de seis meses, garante Musk.

Foto Vídeo tenta imitar voz de Musk e burlar vítimas DR

Falando da infalibilidade do programa, a voz que acompanha o clipe garante que celebridades como Taylor Swift, Leonardo DiCaprio e Lionel Messi já aderiram a este investimento. O que é preciso então para ter acesso ao segredo para a riqueza? “Apenas” entrar no link que acompanha o vídeo e preencher um formulário com vários dados.

O vídeo foi inicialmente publicado a 15 de Agosto e partilhado em várias redes sociais. A publicação original usava o grafismo da CNN, com declarações manipuladas da jornalista Kaitlan Collins. A agência Reuters adianta que algumas destas publicações chegaram a ser visualizadas por mais de 50 mil utilizadores.

Os factos

Os autores desta tentativa de burla usaram a tecnologia deep fake [falsidade profunda, em português], usando vídeos reais, mas alterando por completo as frases ditas por ambos. O facto de o vídeo apresentar esta tentativa de burla como uma entrevista de Elon Musk na CNN levou a porta-voz do canal, Emily Kuhn, a desmentir a existência desta entrevista, em resposta à agência Reuters. “Isto é obviamente falso e manipulado digitalmente”, reiterou a responsável.

Mais recentemente, circularam vídeos semelhantes com manipulações de imagens de jornalistas de outros canais televisivos a apresentar uma suposta entrevista de Elon Musk. O conteúdo é o mesmo e foca-se também neste falso plano de investimento.

Como se fazem estas manipulações? Os autores destes deep fakes servem-se de programas de computador capazes de memorizar expressões, movimentos e características particulares da nossa voz. A inteligência artificial estuda-nos e aprende o que nos torna únicos. A partir daqui, podemos adulterar vídeos, atribuindo às vítimas palavras que estas não disseram.

O uso desta tecnologia pode ser aplicado para fins humorísticos – como é o caso deste vídeo, em que uma música actual da artista Dua Lipa é interpretada na voz de Frank Sinatra –, mas há cada vez mais casos de burlas e propagação de desinformação que usam deep fakes de celebridades.

Para combater a proliferação destes conteúdos falsos, a Microsoft lançou, ainda em 2020, ferramentas que permitem detectar sinais de inteligência artificial em vídeos e fotografias. Uma tarefa cada vez mais árdua com o aperfeiçoamento das técnicas de manipulação.

Em resumo

Este vídeo é uma manipulação. Elon Musk nunca apresentou um plano de investimento numa entrevista televisiva. Todas as declarações nestes vídeos são falsas e não foram proferidas pelos jornalistas e magnata.

Apesar de muitas das publicações terem sido já sinalizadas e apagadas, ainda é possível encontrar este vídeo nas redes sociais. Elon Musk é uma das celebridades mais usadas para este tipo de esquema, dada a reputação de empresário de sucesso e o facto de a aposta do magnata em criptomoedas ser amplamente conhecido.

Esta não é a primeira tentativa de burla com “a cara” de Elon Musk. Em Novembro de 2018, burlões que “baptizaram” contas no Twitter com o nome do fundador da Tesla conseguiram roubar 130 mil dólares (quase 120 mil euros) a utilizadores desta rede social.