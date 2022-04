Elon Musk e a busca pela verdade

O homem mais rico do mundo não quer fazer parte de uma realidade onde não pode partilhar as suas ideias sem filtro na Internet. Nem num universo em que outros não o possam fazer. Por isso, em 2022, Elon Musk decidiu que vai comprar a sua rede social preferida. É pelo bem da humanidade, garante. Menos de duas semanas depois de se ter tornado no principal accionista do Twitter, o chefe da Tesla e da empresa de foguetões reutilizáveis SpaceX apresentou uma proposta para comprar as restantes acções da rede social por cerca de 43 mil milhões de dólares (são 54,20 dólares, ou 49,70 euros, por acção).