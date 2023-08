Elon Musk diz que utilizadores do X vão deixar de poder bloquear contas

A rede social X, antigo Twitter, vai remover a funcionalidade que permite aos utilizadores bloquear outras contas, disse Elon Musk esta sexta-feira.

"O bloqueio vai ser eliminado enquanto funcionalidade, excepto nas DMs", disse o dono da rede numa publicação na rede social, referindo-se às mensagens directas.

A funcionalidade de bloqueio permite aos utilizadores da rede social impedirem outras contas de os contactarem, verem as suas publicações ou segui-los. Musk disse que o X manteria uma funcionalidade de silenciamento, que permite a um utilizador escolher contas que quer deixar de ver. Ao contrário do bloqueio, no entanto, a outra conta não é avisada da acção.

Ao remover ou limitar a função de bloqueio, a X pode entrar em conflito com directrizes da App Store da Apple e da Google Play, da Alphabet. A Apple diz que as aplicações com conteúdo gerado por utilizadores têm de oferecer a capacidade de bloquear contas abusivas. A Google Play Store alega que as aplicações têm de fornecer um sistema interno para bloquear quer os conteúdos gerados por utilizadores quer os próprios utilizadores.

Musk descreve-se como um absolutista da liberdade de expressão, mas alguns críticos consideram a sua abordagem irresponsável. Investigadores notam um aumento no discurso de ódio e no conteúdo anti-semita na plataforma desde que Musk assumiu o controlo. Alguns governos também já acusaram a empresa de não fazer o suficiente para moderar os conteúdos.

Em resposta a uma publicação da activista anti-bullying Monica Lewinsky, que pedia para manter a "ferramenta fundamental para manter as pessoas seguras online", a CEO da empresa, Linda Yaccarino, defendeu a posição de Musk. "A segurança dos nossos utilizadores na X é a nossa prioridade número um. E estamos a construir algo melhor do que o estado actual de bloqueio e silenciamento. Por favor, continuem a enviar o vosso feedback", escreveu.