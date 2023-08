Furacão Idália chegou à Florida, em alerta para “danos devastadores”

O furacão Idália chegou esta quarta-feira ao estado da Florida, no Sudeste dos Estados Unidos, como tempestade de categoria 3 (máximo de 5), portanto "extremamente perigosa". Autoridades norte-americanas alertam para cortes de energia e cheias provocadas por chuvas e ventos fortes.

Nos últimos dias, quando já se previa que Idália ganhasse força, com chuvas fortes e ventos que poderiam ultrapassar os 200 quilómetros por hora, milhões de residentes do Big Bend, região costeira do Golfo do México na Florida, foram retirados das suas casas ou refugiaram-se voluntariamente em abrigos antes da chegada da tempestade. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 46 dos 67 condados da Florida.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), o Idália atingiu Keaton Beach às 7h45 locais (12h45 em Lisboa). Durante a madrugada, chegou a ser classificado como de categoria 4 na escala de ventos Saffir-Simpson, o que significa que o vento alcançou até 251 quilómetros por hora.

Actualmente está no nível 3, que já representa um furacão de grandes proporções e um alerta para "danos devastadores": sérios danos em habitações, como a destruição de telhados; árvores derrubadas ou arrancadas pela raiz, bloqueando várias estradas; sistemas de fornecimento de electricidade e água indisponíveis durante dias ou semanas após a passagem da tempestade.

Pelas 9h40 locais (14h40 em Lisboa) estavam sem energia no estado da Florida mais de 260 mil consumidores.

O furacão deverá continuar em terra pelo Norte da Florida, Sudeste da Geórgia e na zona costeira da Carolina do Sul.

Mais a Leste, no Atlântico, há um outro furacão, actualmente de categoria 2, designado Franklin. Esta será a primeira vez em várias décadas que existem no Atlântico no mês de Agosto, em simultâneo, dois furacões com ventos perto dos 200 quilómetros por hora.

Idália atingiu o Oeste da ilha de Cuba na noite desta segunda-feira (madrugada de terça-feira em Lisboa) ainda como furacão de categoria 1. Tomou depois maiores proporções à medida que se deslocou para norte.