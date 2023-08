Furacão Idália ganha força antes de se abater sobre a Florida

A tempestade tropical Idália evoluiu para furacão nesta terça-feira, depois de ter passado por Cuba e à medida que se aproxima da costa da península da Florida virada para o golfo do México. Prevendo que o furacão possa atingir a categoria três, as autoridades norte-americanas ordenaram evacuações e exortaram os residentes a prepararem-se para a tempestade que atingirá a costa na quarta-feira.

É esperado que Idália atinja na manhã de quarta-feira o estatuto de furacão de grandes proporções – quando estas tempestades sustêm ventos de, pelo menos, 179 quilómetros por hora –, antes de atingir a região costeira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês), com sede em Miami, nos Estados Unidos (EUA).

As projecções mais recentes do NHC apontam para que o centro do furacão atravesse a linha costeira da Florida algures na região de Big Bend, no Norte da península da Florida.

O furacão está a ganhar força e a incerteza da sua rota, à medida que vai para norte e que passa pelas águas quentes do golfo do México, coloca cerca de 14 milhões de residentes na Florida sob alerta.

As autoridades disseram que a principal ameaça de Idália é a sobrelevação das águas que poderão entrar em terra devido aos ventos fortes, inundando as regiões baixas da costa. “Apertem os cintos”, disse o governador da Florida, Ron DeSantis, esta segunda-feira, aos canais noticiosos.

Foto Um homem protege uma loja antes da chegada do furacão à Florida MARCO BELLO/REUTERS

Na altura que o furacão atingir a costa do continente, nesta quarta-feira, é esperado já ter atingido a categoria três na escala de ventos Saffir-Simpson, de acordo com o NHC.

Caso isso aconteça, será o quarto furacão de grandes proporções a atingir a Florida nos últimos sete anos, a seguir ao Irma, em 2017, ao Michael, em 2018, e ao Ian, que atingiu a categoria cinco, em Setembro de 2022.

O NHC disse que, neste momento, o Idália estava a cerca de 135 quilómetros de distância da ponta oeste de Cuba e viajava para norte, sustentando ventos máximos de 120 quilómetros por hora.

Foto Os preparativos para a chegada do furacão, na Florida MARCO BELLO/REUTERS

Fuga em Cuba

Os cubanos apressaram-se a evacuar as cidades costeiras, fecharam as suas casas e colocaram os barcos de pesca em segurança à medida que a tempestade Idália permaneceu durante horas na segunda-feira perto da região oeste da ilha do arquipélago das Caraíbas.

A meio da tarde, águas castanhas inundaram a pequena aldeia de Pescadores de Guan, a uma hora de carro a sul de Havana.

Autocarros com décadas de vida, já sem tábuas no chão, nem janelas, levaram mulheres e crianças para lugares a maior altitude à medida que os ventos uivavam, abanando telhados de chapa e barcos de pesca que estavam enfiados nos mangais.

“Já tivemos dois dias de chuva”, disse Yadira Alvarez, de 34 anos, à medida que se preparava para a retirada com os seus cinco filhos. “Tentamos preparar-nos, mas, o que quer que a gente faça, tudo vai ficar encharcado.” A sua casa já tinha sido inundada com água até ao joelho por causa da chuva, disse.

Foto Joel Garcia, de 53 anos, conduz um autocarro escolar para retirar pessoas das suas casas em Cuba Alexandre Meneghini/REUTERS

Mais para oeste, os ventos mais intensos e próximos do ciclone já tinham golpeado a província de Pinar del Rio, rica em plantações de tabaco, a matéria prima para as melhores cigarrilhas cubanas a nível mundial.

As autoridades retiraram dezenas de milhares de pessoas não só daquela província, mas também da vizinha Artemisa, enquanto chuvas torrenciais inundavam a capital do país.

Em direcção ao alto

A evacuação de ilhas-barreira e de outras áreas baixas da costa da península da Florida iniciou-se na segunda-feira. Shannon Hartsfield, que tem um barco de pesca na baía de Apalachicola, deu ouvidos aos avisos, apesar de viver a oeste do local onde se prevê que o furacão entre em terra.

Hartsfield e muitos outros pescadores retiraram a maioria dos seus barcos da baía e mudaram-nos para zonas mais altas, disse ele. Outros que não conseguiram ir a tempo e deixaram para trás as suas armadilhas para caranguejos têm agora de esperar para avaliar quais serão as suas perdas após a tempestade passar.

Foto Um sinal na Florida a dar conta da retirada de residentes MARCO BELLO/REUTERS

De terça a quinta-feira, a costa da Florida na região do golfo, o Sudeste do estado da Geórgia e as regiões a leste dos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul poderão enfrentar chuvas torrenciais de 10 a 20 centímetros de altura, que poderão provocar inundações espalhadas por aqueles territórios, além da sobrelevação das marés, avisou o NHC.

Os grupos de escolas daquelas regiões cancelaram as aulas a partir de segunda-feira à tarde. O Aeroporto Internacional de Tampa planeou suspender as operações comerciais a partir de terça-feira ao meio-dia.

O governador DeSantis declarou o estado de emergência em 46 municípios da Florida. Cerca de 5500 agentes da Guarda Nacional foram mobilizados e milhares de trabalhadores técnicos de electricidade estão a pronto para restaurar a energia logo após a passagem do furacão.

Bastante mais a leste de Idália, o furacão Franklin, o primeiro grande furacão da temporada, vagueia pelo oceano Atlântico. Está previsto que vire para Nordeste nos próximos dois dias. A tempestade de categoria quatro ameaça trazer muita chuva para o arquipélago das Bermudas e para a costa leste dos EUA ao longo da semana.