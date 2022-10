Estados Unidos registam 107 mortos à passagem do furacão Ian

Pelo menos 107 pessoas morreram nos Estados Unidos, na sequência da passagem do furacão Ian pelo Sudeste do país, no final do mês passado, de acordo com o último balanço das autoridades locais.

Só no estado da Florida (sudeste), o mais duramente atingido, as autoridades registaram 102 mortos, enquanto na Carolina do Norte (sudeste) foram contabilizados cinco óbitos, indicaram. O último balanço das autoridades registava 75 mortos. As autoridades norte-americanas disseram que seriam necessários meses e pelo menos 50 mil milhões de dólares (51,5 mil milhões de euros) para reconstruir as áreas costeiras destruídas na Florida.

O Departamento da Polícia da Florida indicou que muitas das mortes foram afogamentos, incluindo a de uma mulher de 68 anos que foi arrastada para o mar por uma onda. Um homem, de 67 anos, que estava à espera de ser resgatado, morreu, depois de cair nas águas que estavam a submergir a sua casa, e uma mulher, de 22 anos, morreu num tractor que capotou por causa de uma inundação numa estrada no condado de Manatee, segundo as autoridades locais.

Também morreu um homem de 71 anos por ferimentos na cabeça, após ter caído de um telhado enquanto colocava persianas. Uma mulher de 80 anos e um homem de 94 anos que dependiam de ventiladores também morreram, depois de o equipamento ter deixado de funcionar devido às falhas no fornecimento de energia, que afectaram quase 2,7 milhões de pessoas.

O olho do furacão atingiu ventos de até 240 quilómetros por hora, e levou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a decretar o estado de emergência para todo o país, exortando os habitantes a que cumprissem todos os protocolos e alertas das autoridades locais. Em 2005, o furacão Katrina devastou o estado de Luisiana (sul), causando 1800 mortos.

Por sua vez, em Cuba, onde começou a tempestade, foram também registados alguns mortos. No país caribenho, o furacão Ian deixou 11,2 milhões de habitantes sem electricidade na noite de terça-feira, devido a “uma avaria”, confirmou a eléctrica estatal. Num comunicado, a empresa Unión Elétrica (Une) disse que a rede nacional cubana estava “numa situação excepcional e sem fornecimento de electricidade no país”.