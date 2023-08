Usar uma camisola que era da princesa Diana? Peças icónicas vão ser leiloadas

Não é todos os dias que se tem oportunidade de usar uma camisola que pertenceu à princesa Diana ou mesmo um vestido que foi de Michelle Obama. A casa de leilões Sotheby's de Nova Iorque vai dar a oportunidade aos fãs de moda de terem algumas das peças mais icónicas das últimas décadas — por alguns milhares de euros, claro. O leilão arranca nesta quinta-feira, 31 de Agosto, e decorre até 14 de Setembro.

A camisola de malha vermelha com ovelhas da princesa Diana é a peça em grande destaque no leilão Ícones da Moda. Foi usada, pela primeira vez, pela então noiva do príncipe de Gales, em 1981, para assistir a um jogo de pólo. Mais do que esteticamente agradável, a peça foi mediática por passar uma mensagem: todas as ovelhas tricotadas eram brancas, à excepção de uma. Como se Diana pudesse ser essa ovelha negra na família real britânica, interpretou então a imprensa.

A acompanhar a peça em leilão — que deverá custar entre 50 e 80 mil dólares — está uma carta onde o secretário privado da princesa pedia o arranjo ou a substituição da camisola à marca Warm and Wonderful. Nas fotografias, é possível ver um pequeno orifício no punho, que se manteve durante várias décadas, uma vez que a marca enviou uma nova camisola à nora de Isabel II.

Princess Diana's iconic sheep sweater is going up for auction: https://t.co/ffIhBLgnkb pic.twitter.com/SrIAa19eZB — British Vogue (@BritishVogue) June 26, 2023

Diana teria gostado tanto da camisola que voltou a usá-la novamente em 1983, noutro jogo de pólo. A peça original ficou esquecida no sótão de Sally Muir e Joanna Osborne, as fundadoras da Warm and Wonderful, que só voltaram a descobri-la este ano. Agora, “um coleccionador sortudo" terá oportunidade de ficar com a camisola original, salienta a leiloeira no site, onde também elogiam a importância da “princesa do povo” para moda. “Ultrapassou constantemente os limites e utilizou a moda como meio de expressão, captando a atenção do mundo e deixando uma marca.”

Mas esta não é a única peça da princesa de Gales que vai a leilão. Há também um vestido de noite assinado pelo criador britânico Murray Arbeid. Numa silhueta estilo sereia, o vestido em veludo preto tem uma saia em tafetá branco e ronda os 80 a 120 mil dólares. Foi usado por Diana duas vezes em 1985: primeiro no 21.º aniversário do príncipe André e depois num banquete na Mansion House, em Londres.

Always liked this quirky Murray Arbeid dress. She wore it 5 times so must've liked it too! Worn in 83, 85 (x3) & 87 #PrincessDiana pic.twitter.com/xMYoqWPAoY — princessdianafan (@Dianafan100) May 20, 2017

No aniversário de André, aconteceu-lhe um insólito — havia alguém na mesma festa com um vestido igual. Uma amiga do príncipe, Natasha Fairweather, tinha pedido um vestido emprestado e era precisamente igual ao de Diana. Envergonhada com a situação, a convidada conta à revista Vogue ter ido perguntar à rainha-mãe o que fazer e esta deu-lhe permissão para continuar a aproveitar o serão. Quando se cruzou com a princesa de Gales, “ela riu-se”.

De Carrie Bradshaw a Madonna

São dez peças a leilão e Diana não é o único ícone da moda homenageado. Não ficou esquecida uma das personagens mais emblemáticas da ficção Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker em O Sexo e a Cidade. Os fãs da série vão ter oportunidade de comprar o toucado usado pela personagem durante o casamento fracassado com Mr Big, no filme de 2008.

A grande pena azul baptizada de Bird of Paradise está a ser leiloada entre 40 a 70 mil dólares. “O ‘pássaro’ tornou-se uma das peças mais memoráveis usadas pela personagem tão amada de Sarah Jessica Parker”, lembra a Sotheby's no Instagram. E a peça é tão icónica que voltou a ser vista, recentemente, em And Just Like That, quando Carrie Bradshaw foi ao Met Gala com o mesmo vestido, desenhado por Vivienne Westwood.

Mas há mais. Também é possível licitar o vestido que Kate Winslet usou nos Óscares em 1998, quando foi nomeada para melhor actriz com Titanic. Trata-se de uma peça assinada por Alexander McQueen para a Givenchy em seda verde, inspirada pela própria época do filme e bordada a ouro. Custará entre 30 a 60 mil dólares.

É o mesmo preço a que será licitado o vestido que Michelle Obama usou no Natal de 2010, na Casa Branca. Trata-se de um modelo vintage de renda preta, desenhado por Norman Norell na década de 1950. Foi uma das peças mais memoráveis usadas pela então primeira-dama por passar uma mensagem de sustentabilidade.

E se é para falar em ícones da moda, Madonna não podia ficar esquecida. O véu usado pela rainha da pop na polémica capa da revista Vanity Fair, onde encarnava a Virgem Maria, em Fevereiro deste ano, vai ser leiloado e custará entre 10 a 30 mil dólares. O véu de casamento, diz a Sotheby's, terá origem na década de 1910, em Bruxelas, e é feito totalmente em renda.

Quem não tiver oportunidade de licitar as peças por milhares de dólares, pode sempre visitar a exposição do leilão na Sotheby's de Nova Iorque, de 7 a 13 de Setembro, enquanto decorre a semana da moda naquela cidade.