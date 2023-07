Os segredos do guarda-roupa de And Just Like That

Os pombos são, possivelmente, a praga mais humilde do reino animal cosmopolita, pois podem ser facilmente encontrados em várias cidades do mundo. E também já são famosos no mundo da alta-costura. Afinal, já serviram como modelo para uma mala de mão, que foi impressa em 3D, e apresentada na colecção de Outono/Inverno de 2022 para homem, do designer Jonathan Anderson. O acessório esteve à venda nas lojas por 890 dólares (aproximadamente 907 euros na altura).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt