Infanta Sofia de Espanha já está no País de Gales, onde vai estudar durante dois anos

A filha mais nova de Felipe VI e Letizia inicia os estudos no UWC Atlantic College a 5 de Setembro. Esta terça-feira, despediu-se dos pais, que ficam agora sozinhos no Palácio de Zarzuela.

A infanta Sofia de Espanha já está no País de Gales para seguir as pisadas da irmã, a princesa Leonor. O Palácio da Zarzuela informou que a filha mais nova de Felipe VI e Letizia rumou ao UWC Atlantic College, na terça-feira, para se inscrever no primeiro ano do programa de estudos do International Baccalaureate, Desde cedo, os reis têm expressado a vontade de uniformizar as formas de tratamento entre as duas filhas e isso estende-se à educação.

Não é a primeira vez que Sofia visita o UWC Atlantic College — esteve presente em Maio na cerimónia de final de curso da irmã, Leonor, que agora está na Academia Militar de Saragoça, a cumprir a formação militar. A notícia da partida da infanta foi partilhada pelo Palácio de Zarzuela nas redes sociais, com fotografias do momento em que se despediu dos pais. Nas imagens, vê-se Sofia com Letizia e Felipe, bem como o animal de estimação da família, o labrador Jan.

De acordo com o El País, as aulas só começam oficialmente a 5 de Setembro, mas, durante os próximos dias, Sofia terá algumas formalidades com que se ocupar, da inscrição à mudança para a nova residência, uma vez que os estudos funcionam em regime de internato.

Foto Com o cão da família FRANCISCO GOMEZ/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD/HANDOUT

É a primeira vez que a infanta de 16 anos fica longe dos pais, que agora ficam com o "ninho vazio". Só está autorizada a regressar a Espanha em datas específicas aprovadas pela escola. A primeira visita está prevista para 27 de Outubro, quando acontecem as férias de Outono, avança o diário espanhol. Supõe-se que estará presente no aniversário da irmã, a futura rainha de Espanha, que celebra 18 anos a 31 de Outubro.

Tal como Leonor, também Sofia passou “satisfatoriamente” no processo de selecção exigido para a instituição galesa, que consiste numa fase inicial de pré-selecção, desenvolvida de forma anónima para cada candidato, e numa fase final, realizada presencialmente, onde, ainda assim, se manteve o anonimato quanto ao estatuto privilegiado da infanta.

O programa académico corresponde a dois anos lectivos e é equivalente ao ensino secundário, com especialidade em ciências e literatura. O curso de Sofia, explica a casa real, inclui um programa especial de criatividade e uma actividade que “implica um serviço à comunidade”, além das disciplinas mais clássicas.

La Infanta Sofía, en el @UWCAtlantic College de Gales pic.twitter.com/JDhP3ADm8d — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 29, 2023

Como já tinha sido avançado, quando Leonor começou a frequentar a instituição, no UWC Atlantic College, o custo das propinas é cerca de 82 mil euros, valor que será suportado pela renda anual de Filipe VI e Letizia.

O colégio interno do país de Gales tem sido escolhido por vários membros das famílias reais europeias, incluindo a futura rainha belga, a princesa Elisabeth; o actual rei holandês, Guilherme Alexandre; e a princesa Raiyah da Jordânia.

Foto Leonor, Letizia, Sofia e Felipe durante as férias de Verão em Palma de Maiorca Twitter/ Casa de S.M. el Rey

Até agora, Sofia tinha estudado no colégio privado de Santa María de los Rosales, em Madrid, tal como o pai e a irmã. Ao contrário das filhas, Felipe VI só iniciou os estudos no estrangeiro, nos Estados Unidos, depois de terminar o ensino secundário.

Nos últimos meses, a infanta tem assumido um papel cada vez mais relevante no quotidiano das funções da família real espanhola. Embora sem actividades a solo, dada a sua idade, é frequente vê-la a acompanhar a mãe — esteve na final do Campeonato mundial de futebol feminino, em Sydney, quando Espanha se sagrou campeã.