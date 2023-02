Infanta Sofia de Espanha segue passos da irmã e vai estudar para o País de Gales

A filha mais nova de Felipe VI e Letizia deverá mudar para o Reino Unido no final do Verão para iniciar os estudos no UWC Atlantic College.

A infanta Sofia de Espanha vai seguir as pisadas da irmã, a princesa Leonor. À semelhança da herdeira do trono espanhol, a filha mais nova de Felipe VI e Letizia também vai deixar a Península Ibérica para estudar no País de Gales. Desde cedo, os reis têm expressado a vontade de uniformizar as formas de tratamento entre as duas filhas e isso estende-se à educação.

A poucas semanas de Sofia completar 16 anos, o Palácio de Zarzuela avançou, em comunicado, que a infanta estará de mudança em breve. “Frequentará o programa de estudos do International Baccalaureate da instituição United World Colleges no UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido”, informaram, cita a revista Hola.

Tal como Leonor, também Sofia passou “satisfatoriamente” no processo de selecção exigido, que consiste numa fase inicial de pré-selecção, desenvolvida de forma anónima para cada candidato, e numa fase final, realizada presencialmente, onde, ainda assim, se manteve o anonimato quanto ao estatuto privilegiado da infanta.

O programa académico corresponde a dois anos lectivos e é equivalente ao ensino secundário, com especialidade em ciências e literatura. O curso de Sofia, explica a casa real, inclui um programa especial de criatividade e uma actividade que “implica um serviço à comunidade”, além das disciplinas mais clássicas.

Foto O colégio no País de Gales UWC ATLANTIC COLLEGE

A mudança deverá acontecer no final do Verão — um cenário em todo semelhante ao que vimos em 2021 quando Felipe e Letizia se despediram de Leonor. A princesa das Astúrias está a terminar o ensino secundário e desconhece-se qual será a próxima etapa para a primeira na linha de sucessão ao trono.

Nos últimos meses, Sofia vinha a desempenhar um papel cada vez mais relevante no quotidiano das funções da família real espanhola. Embora sem actividades a solo, é frequente ver a infanta a acompanhar os pais e, sobretudo, a mãe.

Como já tinha sido avançado quando Leonor começou a frequentar a instituição, no UWC Atlantic College, o custo das propinas é de 76.500 euros, valor que será suportado pela renda anual de Filipe VI e Letizia.

Foto A rainha emérita Sofia, a princesa Leonor, Felipe, Letizia e a infanta Sofia Casa de S.M. el Rey

Até agora, Sofia tinha feito a escolaridade no colégio privado de Santa María de los Rosales, em Madrid, tal como o pai e a irmã. Contudo, ao contrário das filhas, Felipe VI só iniciou os estudos no estrangeiro, nos Estados Unidos, depois de terminar o ensino secundário.

O colégio interno do país de Gales tem sido escolhido por vários membros das famílias reais europeias, incluindo a futura rainha belga, a princesa Elisabeth, o rei holandês, Guilherme Alexandre, e a princesa Raiyah da Jordânia.

O UWC Atlantic College acolhe não só membros das classes altas, como também refugiados ou oriundos de zonas em conflito como a Palestina, Iémen, Iraque ou Afeganistão, pode ler-se na página da escola. Faz parte de uma rede de escolas, a United World Colleges, que “faz da educação uma força para unir pessoas, nações e culturas para a paz e um futuro sustentável”. A actual presidente desta rede é a rainha emérita Noor da Jordânia.