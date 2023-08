Leonor na Academia Militar: princesa prepara-se para ser a futura rainha de Espanha

A princesa das Astúrias, a primogénita do rei Felipe VI, ingressou nesta quinta-feira na Academia Geral Militar de Saragoça, onde iniciará a sua formação militar. Aos 17 anos, Leonor que fez o ensino secundário no País de Gales, continuará a estudar mais três anos em Espanha, anunciou na terça-feira a ministra da Defesa, Margarita Robles.

"Como em todas as monarquias parlamentares, o herdeiro tem de ter um passado militar e uma carreira militar", justificou Robles após uma reunião do Conselho de Ministros.

Leonor, a filha mais velha de Felipe, que fará 18 anos em Outubro, é a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol, seguida da irmã, Sofia. Ao contrário do pai, que fez o seu percurso académico em Espanha, a jovem estudou no UWC Atlantic College, no País de Gales, nos últimos anos.

Agora, a princesa terá o seu primeiro ano de formação na Academia Militar do Exército, em Saragoça; o segundo ano será na Escola Naval de Marín, na Galiza, que incluirá a navegação no navio de treino Juan Sebastian Elcano; e terminará os seus estudos na Academia Geral da Força Aérea, em San Javier, em Múrcia, enumerou a ministra.

"No devido tempo, o comandante-chefe das Forças Armadas será uma mulher, e nos últimos anos temos feito um esforço muito importante para incorporar as mulheres nas Forças Armadas", acrescentou ainda a ministra da Defesa.

O Governo e a Casa Real concordaram que a formação militar "muito intensa" de Leonor precederá os estudos universitários, seguindo os passos do seu pai na década de 1980. Felipe VI licenciou-se em direito na Universidad Complutense de Madrid e estudou relações internacionais na Universidade de Georgetown, Washington, EUA. Por isso, prevê-se que depois da formação militar, Leonor regressará ao estrangeiro para fazer o ensino superior.