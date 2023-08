A bienal BoCA convida ao pause em tempos de swipe e de scroll

A quarta edição da Biennial of Contemporary Arts de John Romão começa no sábado. Até 15 de Outubro, Lisboa e Faro receberão novas criações de Paul B. Preciado, Agnieszka Polska, Odete ou Pedro Paiva.

Reivindicando “corpos e gestos” que não se dão a ver, ou que o status quo condena à periferia e à invisibilidade – nomeadamente os dos migrantes que, do campo à cidade, satisfazem anonimamente a procura de mão-de-obra barata —, a quarta edição da BoCA — Biennial of Contemporary Arts instala-se a partir de sábado, e por seis semanas, em 30 espaços de Lisboa e Faro. Num programa maioritariamente composto por novas criações, encomendadas, produzidas ou co-produzidas pela bienal dirigida por John Romão, e que esta terça-feira será anunciado em toda a sua extensão, sobressaem os nomes de Paul B. Preciado, Agnieszka Polska ou Pedro Paiva – mas também a catalã Marina Herlop, o mexicano Héctor Zamora e a dupla portuguesa Ana Borralho e João Galante, ou as colaborações de Odete com Caty Olive, Romeu Runa com Bendik Giske, Marco da Silva Ferreira com João Pais Filipe, João dos Santos Martins com Ana Jotta, Joana Sá e Filipe Pereira, ou Vera Mantero com Teresa Silva.