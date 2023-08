Trabalham, mas não conseguem pagar casa: magrebinos vivem em camaratas ou na rua no Porto

Hamza (nome fictício) chegou a Portugal há três anos para tentar cumprir um objectivo traçado ainda na Argélia, onde nasceu há 31 anos. No seu país natal não conseguia encontrar um emprego que lhe garantisse uma remuneração à medida das suas necessidades básicas e o seu horizonte de futuro foi-se tornando cada vez mais curto. Solteiro, sem filhos, e com uma idade que considerou ainda dar-lhe alguma margem de manobra, decidiu arriscar. Com mais seis conterrâneos na mesma situação, meteu-se “num barco pequeno” e enfrentou o risco das ondas do mar Mediterrâneo e as autoridades que o vigiam para atravessar do Norte de África para Espanha. O país vizinho serviu apenas de porto. A estratégia de Hamza mantinha-se e o seu foco também. Só ia descansar quando entrasse em Portugal. Era aí que lhe tinham dito, através do passa-palavra, que ia conseguir melhorar a sua situação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt