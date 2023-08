Quatro mortos em tiroteio na Florida. Crime teve “motivação racial”

Três pessoas foram mortas a tiro este sábado em Jacksonville, no estado norte-americano da Florida. O suspeito, que de seguida colocou termo à própria vida, terá agido por "motivações raciais", dizem as autoridades.

De acordo com o chefe do departamento policial de Jacksonville, o autor do ataque era um "homem branco com 20 e poucos anos" e terá agido sozinho. Entrou com duas armas numa loja da cidade onde se barricou depois de disparar contra dois homens e uma mulher. Todas as vítimas mortais são negras.

"Este crime teve motivações raciais. Ele odiava pessoas negras", afirmou o xerife de Jacksonville, T.K. Waters, adiantando que o atirador já tinha escrito "vários manifestos" racistas e que deixou provas que evidenciam a sua "nojenta ideologia de ódio", como o uso de cruzes suásticas.

Só em 2023 já foram registados nos Estados Unidos 470 tiroteios em massa (em que quatro ou mais pessoas foram mortas ou feridas, de acordo com o Gun Violence Archive).