Feijóo está disposto a falar com todos, mas sem ceder a “chantagens” das minorias

A Espanha vive um período político inédito. Não só dois líderes partidários se apresentaram ao rei como tendo capacidade para formar Governo, como os dois vão andar paralelamente a negociar apoios para realmente formarem esse executivo. Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP), foi convidado por Felipe VI para se apresentar no debate de investidura. No entanto, Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE), convencido de que o seu opositor não terá apoios suficientes, já está a trabalhar para conseguir a coligação de apoios para quando o rei, como tudo indica, o indigitar para formar governo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt