O rei de Espanha propõe a Alberto Núñez Feijóo formar Governo

Felipe VI concluiu a ronda de audições dos partidos e informou a presidente da Mesa do Congresso que indigitou o líder do PP para tentar formar governo.

O rei de Espanha decidiu propor ao presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que tente formar Governo. Depois de terminar as audições aos partidos com assento parlamentar, com excepção dos independentistas e dos nacionalistas galegos, que se recusaram, e perante a vontade demonstrada quer por Feijóo quer por Pedro Sánchez, líder do PSOE, de se apresentarem ao debate de investidura, Felipe VI optou por escolher o líder do partido mais votado nas eleições de 23 de Julho.

A informação foi avançada pelo monarca, tal como definido pela Constituição, à presidente da Mesa do Congresso, Francina Armengol, que foi convocada ao Palácio da Zarzuela, findas as audições aos partidos.

Pela primeira vez na história democrática de Espanha, o chefe de Estado via-se a braços com uma situação em que dois líderes partidários mostravam vontade de formar governo. Feijóo, por ser o partido mais votado e ter mais assentos parlamentares (137), e Sánchez, por considerar que só os socialistas têm apoio suficiente no Congresso para que ele possa ser reeleito presidente do Governo.

Transmitida a sua decisão a Francina Armengol, a presidente do Congresso irá agora contactar com o líder do PP para agendar uma data para o debate de investidura. Uma decisão importante porque assim que se agendar o dia, esse passará a contar como referência em caso de ter de haver novas eleições, no caso de Feijóo não conseguir votos suficientes para suceder a Sánchez e, se este, depois (se o monarca o assim o quiser), também não alcançar uma maioria.

Se não houver debate na próxima semana, e no caso de tudo falhar, as novas eleições teriam de ser marcadas para o Natal. Depois de terem votado em pleno mês de férias, os espanhóis ver-se-iam perante outro ineditismo, a necessidade de irem às urnas em plenas festas.

Passavam das 20h em Espanha, 19h em Portugal continental, quando Francina Armengol surgiu no Congresso para adiantar a informação que lhe tinha sito transmitida por Felipe VI momentos antes: "Sua majestade, o rei, finalizadas as consultas com os grupos com representação [parlamentar] que quiseram assistir, comunicou-me a sua decisão de propor o senhor Alberto Núñez Feijóo".

"Vou agora pôr-me em contacto com o candidato para conhecer a sua opinião", acrescentou a presidente do Congresso. "Assim que falar com ele, tomarei a decisão que achar mais adequada."

Na rede social X (antigo Twitter), Feijóo agradeceu ao rei "a sua decisão" e reiterou, como já tinha feito na conferência de imprensa depois do encontro com Felipe VI, que irá dar "voz aos mais de 11 milhões de cidadãos que querem mudança, estabilidade e moderação com um Governo que defenda a igualdade de todos os espanhóis".

Felipe VI tomou a decisão mesmo depois de Sánchez lhe ter dito que tinha condições para formar uma maioria para governar, mesmo que ainda a não tivesse nesse momento. O que terá acabado por pesar na decisão do monarca: se é certo que Feijóo não tem contas para dar maioria, Sánchez ainda tem de negociar bastante para poder alcançar a sua.

Mesmo que o debate de investidura do líder do PP seja apenas "um procedimento para exibição", como lhe chamou Sánchez, ou que seja uma investidura que "fracassará", como referiram fontes da plataforma de esquerda Sumar, da vice-presidente do Governo em funções Yolanda Díaz.