Trump volta ao Twitter (agora X) para publicar a sua foto de polícia

Foi preciso a primeira mugshot (foto de identificação feita durante uma detenção judicial) de um Presidente dos Estados Unidos para que Donald Trump voltasse àquele que foi durante muito o seu mandato na Casa Branca o seu meio preferido de comunicação: o Twitter.

Quando a sua conta foi suspensa, a 8 de Janeiro de 2021, dois dias depois da invasão do Capitólio pelos seus apoiantes, ainda a rede social não pertencia a Elon Musk, nem se chamava X, como agora foi baptizada pelo seu novo proprietário. Há muito que Musk levantou a suspensão ao ex-Presidente, mas este tem preferido dedicar-se à sua agora plataforma de comunicação preferida, a Truth Social.

Sem mais comentários a não ser a ligação para um site com o seu nome, Trump publica a fotografia que lhe foi tirada na cadeia do condado de Fulton (em Atlanta, Georgia), onde na quinta-feira (madrugada de sexta-feita em Portugal) se entregou e de onde saiu 20 minutos depois, após pagar a sua fiança. A imagem é colocada sobre um fundo branco com as frases, escritas em maiúsculas (algo muito habitual no ex-Presidente) “Interferência na eleição”, “Nunca se render” e mais uma vez a identificação do seu site donaldjtrump.com.

Publicada esta sexta-feira às 10h da manhã em Portugal (5h na Costa Leste dos EUA), às 13h já tinha mais de um milhão de likes, superava as 323 mil partilhas e superava os 161 mil comentários.

A ligação ao site visa aproveitar a nova acusação criminal, esta por tentativa de interferência no resultado das eleições presidenciais de 2020 na Georgia, sobretudo a imagem, para angariar fundos para a actual campanha, em que Trump é o favorito à nomeação do Partido Republicano para candidato a Presidente dos EUA.

Na sua página web, o ex-Presidente refere que foi obrigado a entregar-se na “prisão especialmente violenta do condado de Fulton”, para ser “preso apesar de não ter cometido nenhum crime”.

“O povo americano sabe o que está a acontecer”, lê-se na página, “a esquerda está a tentar intimidá-lo para que não vote num político desalinhado que põe o povo em primeiro lugar”. Trump aproveita para dramatizar os 20 minutos que passou pela prisão como se fosse a luta do puro contra os ímpios, o David contra o Golias: “Hoje entrei no covil dos leões com uma mensagem simples de todo o nosso movimento: nunca renunciarei à nossa missão de salvar os Estados Unidos”.

Foto de detenção do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esta quinta-feira EPA/Gabiente do xerife de Fulton County Actor Charlie Sheen, depois de ser detido por desacatos e agressão de segundo grau Reuters / Departamento da Polícia de Aspen Em 1977, Bill Gates foi detido por excesso de velocidade Departamento da Polícia de Albuquerque, Novo México / Wikimedia Commons Em 2014, Justin Bieber foi apanhado a conduzir sob efeito de álcool e a fazer corridas de rua Reuters/Departamento de Correcção e Reabilitação de Miami-Dade Estrela dos Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, detido em 2003 Reuters / Xerife de Eagle County O actor Mel Gibson foi detido por suspeita de conduzir sob efeito de droga ou álcool Reuters / Departamento do xerife de Los Angeles Michael Jackson, detido em Novembro de 2003 Reuters / Departamento do Xerife de Santa Barbara O actor Nicholas Cage, detido em 2011 depois de discutir sob efeito de álcool no exterior da sua habitação Reuters/Gabinete do xerife de Nova Orleães O ex-jogador de futebol americano foi detido em 2007 por alegado roubo armado num hotel em Las Vegas. Já tinha sido acusado de matar a sua ex-mulher Reuters / Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas Robert Downey Jr. foi detido em 2000 por posse de cocaína e metanfetaminas em Palm Springs, Califórnia Reuters O actor Russel Brand foi detido em 2012 depois de um fotógrafo o acusar de lhe atirar o telemóvel pela janela Reuters / Gabinete do xerife de Nova Orleães O actor Matthew MacConaughey foi detido por causa de queixas de barulho. Foi encontrado pela polícia nu e com drogas em sua posse Getty Images Paris Hilton foi detida em 2010 por posse de cocaína Reuters / Polícia Metropolitana de Las Vegas Depois de um mandado de captura por posse de arma perigosa, o rapper Snoop Dogg foi detido em Novembro de 2006 Reuters / Departamento do xerife de Orange County A cantora Fiona Apple foi detida por posse de haxixe e marijuana em 2012 Reuters / Departamento do xerife de Hudspeth County Frank Sinatra foi detido em 1938 por seduzir uma mulher Tiger Woods foi detido em Maio de 2017 por conduzir sob o efeito de álcool ou drogas REUTERS / Gabinete do xerife do condado de Palm Beach Bill Cosby foi detido por acusações de assédio sexual Reuters / Gabinete do procurador do distrito de Montgomery County James Brown, "o avô da Soul", detido em 2004 por suspeitas de violência doméstica Reuters / Gabinete do Xerife de Aiken County O lendário músico David Bowie, detido em 1976 por posse de marijuana Getty Images Fotogaleria Foto de detenção do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esta quinta-feira EPA/Gabiente do xerife de Fulton County

Na cadeia de Fulton, as autoridades penitenciárias tiraram-lhe as impressões digitais e a fotografia para o seu registo criminal referente ao processo em que é acusado de participar numa organização criminosa (com mais 18 pessoas) para tentar, por via ilegal, reverter o resultado das eleições presidenciais em que perdeu para o actual Presidente Joe Biden.

Depois de pagar uma fiança de 200 mil dólares para aguardar o julgamento em liberdade, Trump voltou a dirigir-se para o avião que o levou de volta para o seu resort de golfe no estado de Nova Jérsia.