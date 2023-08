Trump entrega-se às autoridades da Georgia

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou-se esta quinta-feira às autoridades do estado norte-americano da Georgia, na prisão de Fulton County, em Atlanta, no âmbito do processo em que é acusado de tentar alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Trump, que nega todas as acusações e considera ser alvo de perseguição política, tinha até esta sexta-feira ao meio-dia local (17h em Portugal Continental) para cumprir a obrigação de se apresentar às autoridades.

Depois de se entregar, Trump será formalmente acusado e libertado após o pagamento de uma fiança de 200 mil dólares.

Nesta quinta-feira, Trump terá ainda mudado a sua equipa legal, contratando Steven Sadow, um advogado de Atlanta especializado na lei anticorrupção da Georgia que é uma das bases da acusação, segundo o New York Times.