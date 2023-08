Giuliani, ex-advogado de Trump, entrega-se às autoridades da Georgia

Rudolph Giuliani, antigo advogado do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, entregou-se às autoridades do estado norte-americano da Georgia esta quarta-feira, numa prisão de Atlanta, no âmbito do caso em que o antigo mayor de Nova Iorque, o antigo chefe de Estado e outras 17 pessoas são acusadas de ter tentado alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Giuliani saiu em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de 150 mil dólares. "Esta acusação é uma vergonha", disse aos jornalistas. "Isto é um ataque à Constituição", acusou.

Foto Foto de Giuliani que atesta oficialmente a apresentação do antigo advogado de Trump às autoridades da Georgia

Oito dos acusados no processo atribuem todas as responsabilidades a Trump e aos seus colaboradores mais próximos, incluindo Giuliani, lê-se em documentos judiciais citados pela Reuters.

Trump, que declarou que esta e outras acusações criminais de que é alvo têm "motivações políticas", deverá apresentar-se perante as autoridades da Georgia na quinta-feira. Outros dez acusados têm até sexta-feira para se deslocarem à penitenciária do condado de Fulton.

Em causa, na acusação formalizada contra Giuliani, está o seu papel na campanha mediática e política movida por Trump para anular ou alterar os resultados das últimas eleições presidenciais. O advogado foi um dos porta-vozes de Trump no processo, repetindo alegações nunca comprovadas de fraude eleitoral e tentando convencer ou coagir autoridades estaduais a validar um resultado alternativo, de modo a manter o republicano na Casa Branca.

Outros quatro acusados no processo também se apresentaram esta quarta-feira às autoridades da Georgia: Jenna Ellis, Sidney Powell, Kenneth Chesebro e Ray Smith. Na véspera, entregaram-se John Eastman, Scott Hall, Cathy Latham e David Shafer.