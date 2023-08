Houve vida para além de Trump no primeiro debate das primárias republicanas

Ucrânia, clima e aborto dividiram republicanos num debate aceso que Trump trocou por uma entrevista com Tucker Carlson, mas do qual não esteve verdadeiramente ausente.

Foi o incontornável “elefante fora da sala” no primeiro debate das primárias republicanas, como lhe chamou o moderador Bret Baier, jornalista da Fox News. O ex-Presidente norte-americano Donald Trump faltou ao embate desta quarta-feira com outros oito candidatos republicanos em Milwaukee, estado do Wisconsin, mas o seu nome marcou um dos momentos mais intensos do debate.