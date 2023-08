O que ficámos a saber sobre a altura e o peso de Trump na sua passagem pela Georgia

Na semana passada, o Lincoln Project, um comité político republicano anti-Trump, lançou um concurso, cujo prémio é uma caneca, a quem adivinhasse com precisão o peso do ex-presidente.

O ex-presidente Donald Trump entregou-se na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, Georgia, na quinta-feira, e o mundo soube finalmente qual é a sua altura e quanto pesa. No registo de detenção, a altura do antigo presidente é de 1,80 m e o seu peso é de 97,5 kg — quase 11 kg mais leve do que o peso que revelou aquando do seu último exame físico oficial na Casa Branca.