Casa com 100 anos permanece intacta após incêndios que deflagraram no Havai

Os proprietários não estavam em casa quando as chamas atingiram Lahaina, na ilha de Maui. O casal acredita que as obras que realizaram na casa ajudaram a salvá-la.

Depois das imagens que revelavam a destruição provocada pelos incêndios em Lahaina, na ilha de Maui, no Havai, surge uma fotografia impressionante que mostra uma casa de fachada branca e telhado vermelho, com cerca de 100 anos, que permaneceu intacta.

A imagem tem gerado algumas suspeitas junto dos internautas que questionam a sua veracidade, tendo em conta que grande parte das casas na vizinhança ficou reduzidas a cinzas. No entanto, a proprietária da habitação, Dora Atwater Millikin, confirmou que a imagem é verdadeira, segundo o Los Angeles Times.

No momento em que o incêndio deflagrou, o casal encontrava-se no estado de Massachusetts. Os proprietários consideram que as obras que tinham feito e o corte da vegetação podem ter ajudado a salvar a casa, acrescentando que a habitação é "100% de madeira e, por isso, não é à prova de fogo ou algo do género". Quando restauraram a casa, o casal trocaram o telhado de asfalto por um de metal, rodearam a casa de pedras e cortaram a vegetação.

O casal está à espera que as condições de segurança estejam garantidas para regressar a casa. A habitação será utilizada para ajudar os vizinhos que perderam as suas casas. "Muitas pessoas perderam tudo e precisamos de cuidar uns dos outros e reconstruir. Precisamos todos de ajudar a reconstruir", afirmou a proprietária.