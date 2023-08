Incêndios em Maui causam danos irreversíveis no património

Além de pelo menos 93 vidas a lamentar e avultados prejuízos económicos, a tragédia no arquipélago norte-americano do Havai teve um impacto profundo nos museus e sítios históricos da ilha afectada.

Com 93 vítimas mortais, mas com quase mil desaparecidos que poderão fazer disparar este número nos próximos dias, as autoridades norte-americanas dedicam-se agora a avaliar os outros prejuízos devastadores que os terríveis incêndios que deflagraram em Maui a 8 de Agosto teve nesta ilha do arquipélago norte-americano do Havai. Entre eles está, como é habitual em situações de catástrofe natural ou de guerra, o impacto sobre o património natural e construído.