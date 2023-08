Espanhóis divididos entre Feijóo e Sánchez

Com o rei Felipe VI a terminar na tarde desta terça-feira as rondas com os partidos políticos com assento parlamentar antes de escolher um nome para formar governo, uma sondagem da SocioMetrica para o diário online El Español mostra que Espanha está dividida e que nem Alberto Núñez Feijóo nem Pedro Sánchez têm apoio suficientes para formar uma maioria de apoio ao Governo no Congresso.

Em resposta à pergunta “quem acha que o rei devia propor para ser investido presidente do Governo depois da maioria de Sánchez para a Mesa do Congresso?”, a percentagem dos entrevistados que escolheu o líder do Partido Popular (PP) e o líder do Partido Socialista (PSOE) é precisamente idêntica: 44,2%.

Se o PP ganhou as eleições de 23 de Julho, conseguindo eleger 137 deputados, a verdade é que Sánchez parece melhor colocado para conseguir uma maioria capaz de fazer passar o seu Governo pelo crivo do Congresso. É certo que os partidos independentistas se recusaram a apresentar as suas posições ao rei de Espanha, mas Felipe VI tem os resultados da votação de 17 de Julho, quando a candidata dos socialistas para a Mesa do Congresso, Francina Armengol, obteve 178 votos favoráveis num Parlamento de 350 deputados.

Na sua audição com o rei, o presidente interino do Governo, comunicou a Felipe VI que “tem condições” para formar uma maioria que lhe permita continuar a governar. Mas também admitiu que o rei proponha a Feijóo que tente formar uma maioria que aritmeticamente parece impossível por agora.