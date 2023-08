Quem é Lucy Letby, a enfermeira que matou sete bebés no Reino Unido?

Aos 33 anos, já é considerada a maior infanticida da história moderna do Reino Unido. A enfermeira Lucy Lebty foi condenada a prisão perpétua pela morte de sete bebés, entre 2015 e 2016, no Hospital Countess of Chester, em Inglaterra. Tal como nos romances policiais ou no cinema, nada na sua história fazia prever tal desfecho, ainda que o juiz James Goss garanta que a assassina não tem quaisquer remorsos. “Passará o resto da vida na prisão”, declarou.

