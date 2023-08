Registo de trabalhadores domésticos triplica com Agenda do Trabalho Digno

Criminalização do trabalho não declarado, em vigor desde Maio, levou ao registo de 7298 trabalhadores do sector doméstico na Segurança Social, três vezes mais do que os declarados em 2022.

A criminalização do trabalho não declarado, em vigor desde 1 de Maio, fez triplicar o número de trabalhadores do sector doméstico registados na Segurança Social. Nos meses de Maio, Junho e Julho de 2023, foram registados 7298 empregados domésticos, um número quase três vezes superior aos 2479 trabalhadores que tinham sido registados no mesmo período do ano passado.